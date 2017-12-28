Список самых бесполезных гаджетов составили эксперты портала Engadget, пишет РИА "Новости". Рейтинг возглавила соковыжималка Juicero, которая может выжимать сок, но только из пакетов с фруктовым пюре этой же компании. Стоимость разработки снизилась с 700 до 400 долларов. Но и после этого соковыжималку не особо активно покупают, так как тесты показали, что сок из этих контейнеров без особых проблем можно выжимать и руками.
Кроме того, в список попали наручные часы от компании LG, которые не могут и сутки проработать без подзарядки, "умная бейсболка" с Bluetooth-динамиком и встроенным микрофоном за 130 долларов и "умный" голосовой помощник Bixby от Samsung, который не отвечает даже на простые команды пользователей.
Одним из самых смешных гаджетов года эксперты признали звуковую маску Hushme. Устройство заглушает голос пользователя во время разговора по телефону, чтобы окружающие люди не слышали личные разговоры или не беспокоились из-за шума, если владелец находится в требующей тишины обстановке. Проблема в том, что со стороны приспособление выглядит как большой кляп, и человек в этой маске получается очень похожим на кинозлодея. К тому же на заглушку пользователь может поставить "дыхание Дарта Вейдера" (герой "Звездных войн" — прим. ред.), чтобы образ выглядел еще забавнее.
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