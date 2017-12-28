Фото: reosh.ru
Центробанк РФ в четверг, 28 декабря, выпускает в обращение памятную серебряную монету "Следственный комитет России", две серебряные из серии "Легенды и сказки народов России", четыре серебряные монеты серии "Алмазный фонд России", а также две серебряные и две из недрагоценных металлов монеты серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сайт регулятора.
Тираж монеты номиналом 1 рубль с изображением СК составляет три тысячи штук. На ее оборотной стороне исполнено рельефное изображение эмблемы СКР и соответствующая надпись по окружности.
Монеты с изображением сказок номиналом 3 рубля выпускаются тиражом по пять тысяч штук каждая. На монете "Жар-птица" расположены персонажи сказки "Об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке", на "Царевне-лягушке" — рельефные изображения одноименной сказки.
"На монетах серии "Алмазный фонд России" на оборотной стороне вверху по окружности имеется соответствующая надпись. Также на монетах "Бант-склаваж" номиналом 3 и 25 рублей в обычном исполнении нанесено рельефное изображение банта-склаважа, на монетах в 25 рублей в специальном исполнении фрагменты банта-склаважа выполнены в технике цветной эмали. На монетах "Портбукет" номиналом 3 и 25 рублей в обычном исполнении – рельефное изображение портбукета, на таких же монетах номиналом 25 рублей в специальном исполнении фрагменты портбукета выполнены в технике золочения и цветной эмали. Монеты номиналом 3 рубля выпускаются тиражом 3 тысячи штук, номиналом 25 рублей в обычном исполнении – 850 штук, в специальном исполнении – 150 штук", — пишет агентство.
Монеты из серии "Российская (советская) мультипликация" выпускаются номиналом 3 рубля и 25 рублей. На монете "Три богатыря" изображены три богатыря на фоне древнего города и соответствующая надпись, на монетах "Винни Пух" — сцены из мультфильма с Винни Пухом и Пятачком.
Монеты из этой же серии номиналом 25 рублей в обычном исполнении выпущены в количестве 450 тысяч штук, а в специальном — 50 тысяч штук. Специальное исполнение подразумевает цветное изображение на монете.
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