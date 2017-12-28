Фото: sepeb.com
Исполнительный директор американской компании Apple Тим Кук по итогам финансового года заработал 102 миллиона долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Данная сумма сложилась из зарплаты топ-менеджера (3,06 миллиона долларов), бонуса по итогам финансового года (9,33 миллиона) и пакета акций компании (89,2 миллиона). Отмечается, что Кук получил премию за улучшившиеся показатели продаж компании — бонус вырос на 74% по сравнению с прошлым годом.
По данным издания, финансовые показатели Apple улучшились благодаря выходу iPhone X.
Уточняется, что также каждый из пяти топ-менеджеров компании получил по 3,11 миллиона долларов премий. Вместе с зарплатой и акциями сумма их годовых вознаграждений достигла 24,2 миллиона долларов для каждого.
В заключение издание отмечает, что в конце прошлого месяца стоимость корпорации на торгах впервые превысила 900 миллиардов долларов. С начала текущего года стоимость бумаг Apple выросла в полтора раза.
Комментарии
Вместе с зарплатой и акциями сумма их годовых вознаграждений достигла 24,2 миллиона долларов для каждого.
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У нас Сечин больше получает.