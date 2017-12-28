Челябинские детсадовцы и школьники смастерили три тысячи игрушек из бытовых отходов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя благотворительного фонда "Моя планета" Виталия Безрукова.
"Получились очень красивые и оригинальные елочные украшения и небольшие скульптуры", — сказал Безруков.
Часть поделок досталась чиновникам, оставшимися украсили елки на площадях городов Челябинской области.
Для изготовления игрушек были использованы пластиковые бутылки, газеты, коробки, провода, граммофонные пластинки, спичечные коробки.
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