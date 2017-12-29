Фото: Amic.ru
Начальник управления по спорту и молодежной политике Алтайского края Елена Лебедева, отвечая на вопросы прямой линии на сайте "Алтайского спорта", сообщила, что выступает против бойкота Олимпийских игр в Южной Корее.
"Я считаю, что на Олимпиаду ехать надо. Против могут быть только люди, которые не имеют никакого отношения к спорту, разве только на диване телевизор смотрят. Любой родитель, чей ребёнок занимается в спортивной секции, знает, сколько сил, нервов, времени уходит на то, чтобы добиться результата. А если этому посвящена жизнь? И вот на пороге Олимпиады человек должен отказаться от своей мечты в угоду чьим-то политическим амбициям? Почему из-за неспортивного поведения зарубежных спортивных чиновников мы должны лишать наших лучших атлетов возможности реализовать себя? Мне кажется, зарубежные "друзья" только и ждут, что мы развернёмся и хлопнем дверью, а в спортивном смысле отдадим им свои медали. Не надо доставлять им такого удовольствия", — говорится в сообщении.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании 5 декабря принял решение об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Российские спортсмены смогут принять участие в Играх только при соблюдении определенных условий. В частности, спортсмен не должен быть ранее дисквалифицированным или признанным виновным в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, спортсмен должен пройти все тесты, рекомендованные комиссией.
Существует вероятность, что под нейтральным флагом в Южную Корею могут отправиться сразу три алтайских спортсмена. Речь идет о сноубордисте Андрее Соболеве, который уже принимал участие в Играх 2014 года в Сочи, а также о двух новичках — лыжнице Яне Кирпиченко и конькобежце Викторе Муштакове. Оба они довольно успешно выступили в прошлом сезоне и потенциально имели возможность претендовать на попадание в состав нашей команды.
Комментарии
Соглашусь с гостями.
Буду болеть.Все знают, что они-русские.Главное, что бы выступили достойно!
Целью допинговой программы была победа на Олимпиаде в Сочи для прославления сочинского сидельца. Но вляпались, главный фигурант пошел на повышение, а теперь путриоты предлагают ответственность возложить на спортсменов! МОК же решил по другому - жуликов отлучить от Олимпиад, а чистым спортсменам дать возможность выступить. И на таких условиях позорище в которое страну затащили чиновники обнуляется по завершении Олимпиады. Братва, предлагающая отлучение от Олимпиад на 8 лет, явно на содержании Госдепа или АП - поет с чужого голоса!
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Республике Корея, сообщил "Известиям" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока таких планов нет", - ответил Песков на вопрос издания, планирует ли президент посетить игры.
Бах решил уговорить КНДР участвовать в ОИ-2018, на любых условиях, устраивающих Пхеньян, если нужно, даже спонсировав поездку, - и это финал истории, начавшейся два года назад, когда, если помните, МОК пригрозил КНДР "недопуском", а КНДР в ответ заявила, что раз так, то пошли они все на хер, и сборная Северной Корее от участия отказывается.
В итоге, компания г-на Баха оказалась в идиотском положении, потому что одно дело - когда ты не допускаешь, и совсем другое, когда тебя игнорируют. В первом случае, если клиент прогибается, дальше можно уже глумиться по нарастающей, а во втором приходится просить и уговаривать. Закон жизни: перед сильными прогибаются, а слабых бьют. (с)
29.12.2017 11:35
- гость -
Ну если он не едет, то что там спортсменам делать? Для кого выступать?
Вы бы лучше по поводу европиденья пуканы рвали. Вот где баблосъем в никуда!
Что заслужили, то и получили. Поддержка государства, доказанная спецкомиссией, сделала доклад. Комиссия озвучила доклад. Все ясно и понятно.
12:09
Вот видно сразу, что чел НЕ читал доклад ни 1й, ни 21й ни разу. А так бы понимал, почему делается все, чтобы не допустить в суд, так как эксперты - это студенты не по профилю с 15 дневными! курсами, что мочу добавляли в пробирку когда она была вверх ногами!!!! Что список Дюшес никакого отношения к Родченкову не имеет, его автор другой человек и он к допингу никаким боком,и часть спортсменов в списке уже не спортсмены высокого уровня (никогда не были в сборной), других доказательств кроме слов Родченкова нет, а Родченков не вился для дачи под присягой, что по европейским закон делает их ничтожными.
29.12.2017 10:39
- гость -
вырастили накачанных и натасканных иванов, не помнящих родства, которые могут в любой момент за 30 сребреников и спортивное гражданство поменять.
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Совершенно согласен! Надо срочно выгнать из России таких Иванов, не помнящих родства - Ан Хен-Су и Вика Уайлда, которые на Олимпиаде-2014 взяли 5 золотых медалей (из 9 оставшихся у РФ).
Ради бабла готовы на коленях ползать , присмыкаться и ..... Не будите уважать сами себя - никто не уважит , и мы это уже видим .
Повторюсь , хоть сколько раз эту тему поднимайте - народ ЭТО не одобрит и не поддержит .
Капитулянты сами по себе и за свои деньги , ну а печенюшки и варенье там получите .Нет у вас ни родины , ни гордости , ни уважения - не будет и славы .
Могли остаться не сломленными героями , но САМИ не захотели - а стали так ....