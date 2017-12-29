Минздрав Алтайского края не стал продлевать контракт с главврачом регионального онкодиспансера 70-летним Александром Лазаревым. Об этом порталу Amic.ru сообщили в пресс-службе министерства.
29 декабря краевое министерство расторгло договор с Александром Лазаревым. Официальная формулировка — "как с руководителем, достигшим предельного возраста". Соответствующий приказ издан 28 декабря.
В соответствии со статьей 350 ТК РФ должности руководителя и заместителя руководителя медицинской организации замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет. Учредитель вправе по представлению общего собрания (конференции) работников соответствующей медицинской организации продлить срок пребывания в должности руководителя медицинской организации до достижения им 70 лет. В случае с Александром Лазаревым так и происходило последние несколько лет.
Кто возглавит Алтайский краевой онкологический диспансер в дальнейшем, пока неизвестно. С 2018 года и.о. руководителя медучреждения пока будет Владимир Лубенников, это первый заместитель главного врача.
Напомним, Александр Лазарев более 40 лет трудился в сфере онкологии в медучреждениях Барнаула и Алтайского края. Работал хирургом-онкологом, заведующим отделением и начмедом Алтайского краевого онкологического диспансера. В 2002 году избран заведующим кафедрой онкологии АГМУ. В 1982 году стал главным врачом Барнаульского онкодиспансера. Занимал этот пост до 1994 года.
В 1994 году Александр Лазарев организовал научно-практическое объединение "Алтайский онкологический центр" и был назначен его директором. В 2001 году НПО переименовали в Алтайский краевой онкологический диспансер.
Александр Лазарев родился 21 августа 1947 года в селе Шипуново. В 1975 году окончил мединститут по специальности "Лечебное дело". Доктор медицинских наук (1992), профессор (1993), академик Международной академии безопасности экологии и человека (1994), член-корреспондент Российской академии естествознания (2017). Имеет почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Награжден орденом Почета и орденом Дружбы. С 2012 года является главным редактором "Российского онкологического журнала". Почетный гражданин Барнаула.Напомним, что помимо своей основной профессиональной деятельности, г-н Лазарев также известен законотворческой работой. Он рекордное число раз (7) избирался в состав краевого парламента, пропустив за последние 27 лет лишь один созыв. Александр Лазарев становился депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов в 1990, 1992, 1996 и 2004 годах; в 2008, 2011 и в 2016 годах избирался депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания. Женат, есть двое сыновей и четверо внуков.
Комментарии
Не выдержит у деда сердце.
Врачи - депутаты у нас, а с бесплатной медициной как то неважно
Какая приятная новость с утра!
Гнать его из депутатов ! С такой репутацией делать там нечего
А еще надо рудакову из ккб уволить, через которую Елыкомов денежки качает из дистрибьюторов. А его выгнать .
Врачи, учителя, щелкопёры- это одни из врагов народа. Не олигархи, а холуи, кто не понял.
Дядька
Аэро не врачи. Это администрация больниц. Это совсем другие люди. Администрация и депутаты. Все как обычно.
Лазарев организовал преступный коррупционный синдикат (взятки с больных, откаты с фирм и т.д.), который для осуществления своих криминальных схем прикрывается именем государства и заботой о больных.
Не, ну не странные ли люди! А кто за этого хлопца голосовал при выдвижении в АКЗС!
Еще бы частные школы тряхануть!
Надо с депутатов снять неприкосновенность. И с судей снять. В нашем государстве неприкосновенность является инструментом покрывательстава жуткой коррупции и вообще нарушений закона, включая пьяную езду Другого логического объяснения неприкосновенности -нет.
Вот и решили за него. Хорошо, что теперь он сможет сосредоточится на депутатской работе. Исполнять чаяния и наказы народа и избирателей. Улучшать и совершенствовать жизнь россиян.
Покинул п о с т ? Да ему по он же милиардер. Сейчас купит на лазурном берегу во франции шикарный особняк и будет там с семьей доживать свои дни поплевывая в ту сторону откуда он приехал. Там же все что закупалось в этот ДиспанСЭР все развозилось по частным аптекам, больные все расходники и лек-ва покупали за свой счет. И так было не один год, так было десятилетиями. Корупционер-вымогатель Денисов нищеброд по сравненнию с лазареФЫМ . Доходы лазарефа можно сравнивать только с доходами ракшина