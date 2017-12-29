Фото: youtube.com
Кадры с места смертельной аварии, случившейся накануне на трассе "Алтай — Кузбасс", появились в сети.
Напомним, что ДТП, унесшее жизни двух человек, произошло в Залесовском районе.
Участниками аварии стали автомобили Nissan X-Trail, а также грузовики Volvo и DAF.
В результате аварии водитель и пассажир Nissan X-Trail — мужчина 1974 года рождения и женщина 1947 года рождения — скончались на месте от полученных травм.
Также травмы получил еще один пассажир кроссовера — мужчина 1946 года рождения.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
а где видео то???
сын с родителями наверное...
как жаль...