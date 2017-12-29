Фото: connatserfamilylaw.com
В России в уходящем году продолжительность жизни увеличилась до рекордных 72,6 года. Об этом сообщают "Известия".
По словам специалистов, курс на долголетие населения будет продолжен.
Глава Минздрава Вероника Скворцова также добавила, что за десять месяцев этого года общая смертность сократилась более чем на 2% — до 12,5 случаев на тысячу населения. "То есть сохранено практически на 35 тысяч человеческих жизней больше, чем годом раньше", – цитирует газета сообщение ведомства.
Отмечается, что такая позитивная динамика была достигнута за счет строительства сети перинатальных центров, повышения квалификации специалистов и внедрения в массы принципов здорового образа жизни.
Комментарии
Интересно они что там курят?
Качество жизни и здоровья ухудшилось, а продолжительность выросла засчет фармацевтов, таблетки , таблетки . Посмотрите сколько аптек на улице, это же показатель здоровья населения.
Никто не хотел умирать....
Перед повышением пенсионного возраста рекордно выросла продолжительность жизни.
Такое вот совпадение.
Хорошо, что постоянная забота правительства России приводит к таким великолепным результатам. Буквально за последний срок проведения реформ, как пишут СМИ, жизнь в России увеличилась буквально на десятки лет. Это безусловна заслуга правительства и СМИ.
Побольше медиков в депутаты , и они заработают на вашем здоровье честно и безкорыстно.
Смешно,с каждым годом растет .В 2016 бабай ляпнул что 78,в 2017 73,Вокруг посмотришь до 60 мрут....
Вранье ЕР!!!! Граждане РФ лечат себя и своих детей от смертельных болезней за счет подаяния!!! Государство делало на этот (САМЫЙ ГЛАВНЫЙ!!) вопрос - КУЧУ!!! за исключением показательных случаев, наподобие прямой линии с Владимиром V-м!!! не собрал деньги - аляулю..! Доказательства размещены на федеральных каналах и СМИ.
Число больниц сокращают. Бесплатная медицина постепенно превращается в платную. Продукты становятся всё дороже и хуже качеством. И тут, каким то чудом, начинает расти продолжительность жизни. Вот такие чудеса происходят перед выборами в нашей стране.
А госпожа министр давно на кладбище была? Стоит сходить и посмотреть - сразу в сказки про увеличение продолжительности жизни перестанет верить.
Минздраву РФ - предлагаю экскурсии по кладбищам РФ и уж из этого вычислять среднее арифметическое.
Путин же давал поручение в начале года - увеличить продолжительность жизни. Вот. 9 месяцев увеличивали - отчитались - задание президента выполнено. Все молодцы.
Под новый год кругом "волшебство Чурова"... Вы просто разучились верить в чудеса!
"Продолжительность жизни рекордно выросла в России"-это недоработка правительства?
или
"Продолжительность жизни рекордно выросла в России"-это заслуга правительства?
Вот вопрос, так вопрос. Думай сиди теперь, первое или второе....
Ходил на кладбище к шурину, умершему год назад в 33 года. За год посмотрел на возраст владельцев свежих могилок. 30-40х-годов прошлого века рождения - меньшинство. Основная масса 50-70-е годы. Вот и статистика.
Свидомитость мозга это диагноз, жаль, что комментатор обладатель такого диагноза доживет до 80-ти.
Перед выборами только увеличилась? Родители умерли даже 60 не было
Халва,Халва,Халва,......... не-а, не сладко.
ЗВЕЗДОБОЛЫ !!!
Реально эта лапша уже бесит, народ за стадо баранов держат.
Требую повысить пенсионный возраст до 72 лет,
Выборы скоро. Какие цифры надо такие и статуправление и даст
Несколько человек в доме умерли от рака в возрасте до 60 лет. Долгое время на доме стояла вышка сотовой связи. Не от сюда ли ноги растут?
В подъезде недавно умер мужчина 61 год. Всего 1 год прожил на пенсии.