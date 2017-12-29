28 декабря, вскоре после того, как стало известно, что Алексей Бикташев — виновник смертельной аварии на проспекте Ленина в Барнауле — решением суда был освобожден от наказания, в Сети появилась петиция с требованием отменить это решение.
Обращение от имени Татьяны Медниковой размещено на портале Change.org. Документ менее чем за сутки подписали почти 600 человек. Основной смысл комментариев под петицией сводится к тому, что человек, виновный в гибели людей, не должен оставаться на свободе — не важно, больной он при этом или здоровый.
Напомним, Бикташева освободили от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Между тем 29 декабря в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что документов на освобождение Алексея Бикташева пока не поступало. На сегодняшний день он находится в учреждении УИС края. Исходя из наказания, которое ему определил суд, речь идет о колонии-поселении: ФКУ КП-2, расположенной в Бийске.
Напомним, резонансное ДТП произошло в апреле этого года в центре Барнаула. Молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на скорости около 100 км/ч проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в другой автомобиль. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода. В результате погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина. Водителя BMW Алексея Бикташева приговорили к шести годам колонии-поселения.
Супругу девушки, погибшей в резонансном ДТП, удалось взыскать компенсацию в размере 475 тысяч рублей, штраф в размере 25 тысяч рублей, а также неустойку в размере 25 тысяч рублей.
Комментарии
Обязательно зайду и проголосую, что его усадили на подольше
На скорости около 100???? Значительно выше 100!!!! Надо постараться,чтобы на ровной дороге уложить машину на крышу)) Уб лю док
29.12.2017 13:13
- гость -
у кроссовера центр тяжести выше, при желании можно и на 60 км в час а крышу положить. А скорость была, как и написано, около 100, так что не надо выдумывать
29.12.2017 13:26
- гость -
вы - свидетель?
так-то в городе ограничение скорости - 60 км/ч. а где-то и меньше
13:26! Ты кого защищаешь????Хочешь быть следующим????
29.12.2017 13:27
- гость -
Видео, думаю видели все. Он стоял на светофоре Ленина/Демитрова, от него до Молодежной 400 метров. До скольки, по-вашему, можно разогнаться с места за 400 метров? Если что, он не на ракете был
29.12.2017 13:34
- гость -
я никого не защищаю, он yблюдoк, без сомнения, просто зачем писать чушь про скорость, значительно выше 100?
До скольки, по-вашему, можно разогнаться с места за 400 метров?
до сотки легко.
https://www.drom.ru/catalog/bmw/x5/specs/acceleration_time/
ни одна из модификаций бэхи не выскочила из 9 секунд до 100
29.12.2017 13:36
- гость - ох и гадина ты
13:44 плюс 100!!!
29.12.2017 13:36
- гость - ты пассивный... порноактер (скажем так)
29.12.2017 13:41
- гость -
до 100 верю, в новости таки и написано, но никак не больше. Особенно если учесть то, что стартанул он со светофора одинаково со всем потоком, а тапку надавил где-то около главпочтампа, чисто из законов физики, значительно выше 100, там быть не может
13:48! Угомонись уже,физик х...в!
13:44 гость
13:46 гость
13:47 гость
что-то не так? Я в отличии от вас всех физику в школе учил и говорю вам что не может быть скорость значительно выше 100 в этом случае. А вам, как двоечникам, кроме как обзываний и возразить нечем?
Какая разница, он скорее всего и Димитрова по красному проскочил!
Говорят,что сотрудники ДПС загнали его
29.12.2017 13:52
на Димитрова он стоял спокойно на красный и ничего не предвещало беды. Видео не видели чтоли?
а эта мразь полковник чего
+ 1 подпись
29.12.2017 13:51
- гость - А погибшая на сколько отлетела ? От того места ,где стояла ? Стартанул он с места . За сколько секунд эта машина набирает скорость 100 км ? Знатоки авто и физики ответьте.
Машину ГИБДД он увидел,но гнать его никто не гнал они наоборот старались держать дистанцию. А его понесло .
Говорят,что сотрудники ДПС загнали его
Видео полно с регисратора. Гайцы за этим гудроном двинулись, когда он как об ос ранный на красный полетел
29.12.2017 14:00
- гость -
секунд за 7-8
29.12.2017 14:10
- гость - Так вот тема для обсуждения за 400 метров стартанув со светофора в "пол" какую он скорость набрал до места первого столкновения с мужиком (царствие небесное) на корыте ?
X5 в стоке при заезде на 402, метра легко набирает 170-180км\ч на выходе.
29.12.2017 14:13
- гость -
Стартовал он не сразу со светофора в пол, сначала ехал как все, перед главпочтампом где-то даванул. Писали уже ГИБДД, что 100-110 скорость была максимум перед столкновением
Все данные легко найти в интрнете. За 7,8 сек эта машина может разгоняться гораздо более чем до 100 км.ч
29.12.2017 14:20
- гость - Даванул он с места и со светофора Ленина Димитрова. Чего Вы елозите где то да потому то. Очевидцев куча !!!
Тут вот отличник сидит (13:51), который всех физике учит это Вы ему объясните, а я этим давно поинтересовался. Поколение ЕГЭ блин
Знаю что дальше будет. Петицию путену передадут, а он её по цепочке судье, который вынес это решение. Ну а потом судья с этой петицией в сортир пойдёт.
29.12.2017 14:27
- гость - вот это правда, а со скоростью и мировым свинством все понятно
Ответ
вот именно в интернете есть все, поэтому идите и почитайте до скольки успеет разогнаться старый икс за 7,8 секунд. До 100 смогут единицы в идеальном состоянии, остальные разгоняться будут еще дольше
Вадим
откуда данные? Могу ссылку кинуть, где по рейслоджику 4.4 Икс мериют. 402 метра он проезжает за 16.1 сек, скорость на выходе - 141 км/ч Но это если сразу тапку в пол давить, а здесь немного другой случай
Я таки думаю что ехал 100-110, просто за счет того что Х5 довольно тяжелый, так всех раскидало.
Но я искренне не понимаю, что это меняет? 110 он ехал или 180? По мне так это не меняет ничего?
По мне так ключевое:
- Ехал на красный - виновник аварии
- Ехал пьяный - отягчающее обстоятельство
Остальное не так важно, и уж точно не важно насколько именное он превысил скорость, это как спорить было у него 1.0 промилле или 1.1. Никакой разницы с точки зрения оценки ситуации и степени вины в этом нет.
29.12.2017 14:21
- гость -
идите видео еще раз посмотрите откуда он даванул, если даже регистратор, который видео и выложил его на светофоре обогнать смог и ехал впереди него метров 50
29.12.2017 14:40
- гость - Это как то доказывает его невиновность ?
Дети интернета на все у них ссылки , а дело было просто на улице и погибли простые люди.
Не надо пытаться определить какую скорость теоретически способен развить автомобиль, есть видео с камеры наблюдения, установленной на АГУ. По этому видео можно весьма точно определить скорость в момент ДТП. К сожалению не имею исходника, а по копии с YouTube получается примерно 108...157,1 км/ч, т.е. средние порядка 133 км/ч - это довольно близко к истине. А на гостя в 13:26 зря наехали, в том, что не надо выдумывать он прав и положить машину на крышу (и не только внедорожник) можно и при вполне безобидных скоростях.
29.12.2017 14:45
- гость -
никто не говорит о его невиновности, я говорю о том, что не нужно придумывать байки про запредельную скорость. Да она выше положенной, но в статье написано все верно - около 100 км/ч, а не 150 и не 200
как тут верно описали:
1. на красный
2. более 60
3. пьяный
и все!
в клетку животное и надолго
никакого освобождения - ни по какой причине
СКОЛЬКО ОТСТЕГНУЛИ ЗА ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР. ЭТОМУ МУ....ЛЕ НАПЛЕВАТЬ, ЧТО ОН ЛЮДЕЙ УГРОБИЛ.
а КТО ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ВЫНЕС ОТСТРАНИТЬ И ПОД ПРОВЕРКУ. ВСЕ ТАКИЕ ЧЕСТНЫЕ. ЗА ВОРОВСТВО БОЛЬШЕ ДАЮТ.
Кто-нибудь поясните, что такое почтамп? Почтамт знаю.
Судья!!, сколько вы взяли? На месте погибших могут быть и ваши близкие!