Суббота, 30 Декабрь, 04:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Президент РФ объявил наступающий год годом добровольца и волонтера. А вы готовы стать добровольцем?

Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь и сбываются ли они?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,6
€ 68,87
886144
-1°
Обь
2см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Отопительный сезон 2017-2018Итоги года - 2017
Новости

Театр дома: барнаульцы смогут смотреть известные спектакли онлайн

, ИА "Амител"
Алтайский краевой театр драмы запускает акцию, теперь известные спектакли будут доступны для онлайн просмотров

Каникулы — прекрасная возможность сделать то, на что обычно в суете будней не хватает времени. Например, посмотреть спектакли. Поэтому в театре драмы решили запустить сервис с онлайн показами. Теперь, увидеть любимый спектакль можно будет дома.

"На сайте нашего театра www.altdrama.ru разрабатывается услуга ретроспективных показов спектаклей, которая заработает в полную силу в первые месяцы нового года. В будущем эта услуга будет платной", — комментируют в драме.

Пока сервис доступен любому желающему совершенно бесплатно. Начать решили со спектакля по мотивам романа Жоржи Амаду "Генералы песчаных карьеров", который завоёвывал сердца зрителей на протяжении многих лет. Он будет доступен по ссылке.

стройте театр у себя дома! Смотрите любимый спектакль онлайн в приятной домашней обстановке и в удобное для вас время!" — говорят в театре драмы. 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

29.12.2017 17:58
- гость -

Спасибо, вот подарок!!!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
03:13
Медсестра на Сахалине устраивала в реанимации фотосессии с больными людьми 0
02:44
Путин поручил перейти к прямым договорным отношениям в ЖКХ 0
01:09
Школьница из Уфы сделала учителю предложение прямо на уроке 0
00:07
Песков назвал главные разочарования 2017 года 0
23:48
Женщине с отрубленными руками советуют добиться выплат от участкового 0
23:19
"Бухгалтера из Освенцима" отправили в тюрьму в 96 лет 0
23:07
Путин "обратился" к американцам: "Будущее ярче, чем когда-либо" 0
22:49
Пять человек погибли в крупном ДТП в Алтайском крае 0
22:25
Видео наезда автобуса на остановку в Москве 0
22:13
Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты 0
21:55
Барнаулец Михаил Меламед стал комментатором телеканала "Матч ТВ" 0
21:35
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Олимпиаде-2018 0
21:18
Инфляция упала до рекорда из-за бедности россиян 0
20:33
"Ирония судьбы": женщина нашла в своей квартире под елкой пьяного студента 1
20:16
Автобус с фейерверками и петардами сгорел под Красноярском 0
20:03
Видео от "ЕР": девочка попросила Деда Мороза сделать Путина президентом 2
19:46
Путин распорядился не допустить необоснованного роста квартплаты 3
19:24
Песков рассказал, с кем Путин встретит Новый год 0
19:08
Коротко о главном: дорогой мусор, "минеры" ТРЦ и шторм перед Новым годом
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 декабря
18:52
Организатора новогодних терактов в России задержали в Киргизии 0
18:27
Новосибирские приставы заставили должников строить снежные горки 0
18:07
Алтайские ученые выяснили, что снежинки имеют внутри "глиняные сердца" 2
17:48
Что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору 0
17:32
Барнаульца задержали за кражу спортивных костюмов с витрины магазина 0
17:23
Житель Белокурихи перевел мошенникам 50 тысяч рублей за несуществующее авто 1
17:14
Когда барнаульцам платить за электричество 1
17:02
Дорожники Барнаула перешли на круглосуточный режим работы на праздниках 0
16:50
СМИ "откопали" новую дату конца света в удаленных отчетах NASA 1
16:33
Театр дома: барнаульцы смогут смотреть известные спектакли онлайн 1
16:24
СМИ узнали о новых доказательствах того, что американцы не были на Луне 5
16:13
Дело полицейского-антикоррупционера из Новоалтайска рассмотрит Краевой суд 3
16:02
Имеют ли право сотрудники БГЭС проверять счетчики по вечерам и в выходные 2
15:53
Почему и на сколько вырастет плата за мусор в Барнауле в 2018 году 2
15:40
Трасса здоровья откроется в Барнауле сразу после Старого Нового года 0
15:38
Полиция сообщила подробности "минирования" ТРЦ "Огни" в Барнауле 1
15:24
Стали известны подробности наезда автобуса на остановку в Москве 0
15:12
Путин подарил больному раком мальчику из Приморья компьютер 11
15:01
Барнаульский ТРЦ "Огни" эвакуировали из-за сообщения о минировании 3
14:48
Бесплатный прием для детей проводит центр травматологии в Барнауле 1
14:31
Бомжа, укравшего ели у Мемориала Славы в Барнауле, ждет суд 17
14:24
Что посмотреть в кинотеатрах на новогодних праздниках: пять главных фильмов 0
14:12
Автобус наехал на остановку в Москве, есть пострадавшие 1
14:03
Один из крупнейших "Холидеев" закроется в Барнауле сразу после Рождества 14
13:51
Ледовый дворец в алтайском Рубцовске начнут строить в 2018 году 7
13:40
МГУ, балы и Зимний дворец: чем запомнилось правление Елизаветы Петровны 0
13:36
Барнаул превратился в одну большую пробку: в городе 10-балльные заторы 7
13:24
Называем победителей конкурса Amic.ru "Пожелание от Желтой Собаки" 4
13:12
Продукцию фальшивомонетчиков "занесло" в Горный Алтай 0
13:04
Возмущенные барнаульцы создали петицию против освобождения "гонщика на BMW" 49
12:51
Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума 12

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.