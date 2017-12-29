Фото: techno.bigmir.net
Советник президента США Дональда Трампа по науке и технологиям, профессор Йельского университета Дэвид Гелнертер признался, что миссия "Аполлон" никогда не достигала Луны. Об этом пишет портал eg.ru.
Издание отмечает, что глава государства отдал космонавтам приказ возобновить полеты на земной спутник и закладывать основу для будущего покорения Марса. Первый полет необитаемой капсулы вокруг Луны NASA проведет в 2019 году, на 2021 год намечена миссия с экипажем на борту.
Издание отмечает, что, таким образом, американцы в 1972 спокойно ходили по Луне, а спустя 50 лет не уверены, что долетят до земного спутника.
"Нестыковочку прокомментировал советник Гелнертер. Он открыто заявил, что американцы не летали на Луну и "Аполлон" никогда там не приземлялся", — пишет ресурс.
В качестве доказательств того, что посадка на Луну была постановкой, портал приводит то, что на снимках NASA видны следы от ног, но нет следов от шин "Роверов".
"Если ученые NASA сегодня заявляют, что до сих пор не знают, как правильно защитить космический корабль от радиации в поясе Ван Аллена, какого черта мы должны поверить, что в 1971 году проникали сквозь него в скафандрах из алюминиевой фольги? Ответ очень прост: этого никогда не было", — добавил советник.
Другая запись, где запечатлена поездка астронавтов на "Ровере", также вызывает сомнения у портала. Он отмечает, что съемку на земле выдает грунт: "песок оседает, а камни летят, хотя в безвоздушном пространстве падать они должны с одинаковой скоростью".
Также ресурс задается вопросом, заем астронавтам нужна была на Луне машина с мощностью электродвигателя в одну лошадиную силу. "И сомнительно, чтобы в лунном модуле внезапно нашелся запас грузоподъемности в 325 килограммов, чтобы загрузить эту странную тележку", — говорится в тексте.
В заключение портал резюмирует, что "сегодня американцам до Луны так же далеко, как и в 1972 году".
Комментарии
Советский Союз, хорошо представлявший, с какими сложностями сопряжены пилотируемые космические полёты, и пристально следивший за своими конкурентами с помощью всех имевшихся в его распоряжении средств, всегда признавал, что посадки на Луну были реальностью[
ага, все 6 раз небыли, да?
"Советник президента США Дональда Трампа по науке и технологиям" - пока что не советник. Должность Science Advisor в кабинете Дональда Дж. Трампа до сих пор вакантна.
"профессор Йельского университета Дэвид Гелнертер" - вообще-то, David Gelernter. Очень любопытная личность. Замечательный ученый-компьютерщик, известный своими, мягко говоря, нетрадиционными взглядами на современную науку. Он и глобальное потепление также считает мифом и заговором. Этакий Enfant terrible в профессорском составе Йеля. Странно, что россСМИ подают эту новость спустя пять лет после публикации его книги America-Lite, где он, собственно, и срывал все покровы.
На луну не только прилететь, но и как-то улететь с неем надо. Она ведь тоже притяжение имеет.
В Советском Союзе признали,что американцы были на Луне.Наши космонавты сами готовились к полёту с высадкой,смотрели в прямом эфире за миссией американцев на Луне.А настоящих съёмок на Луне как и фейковых "лунных" на Земле предостаточно. )