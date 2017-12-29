Защита бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимира Сагайдака, в середине декабря осужденного на два года за мошенничество, будет обжаловать приговор. Рассмотрение апелляционной жалобы в Алтайском краевом суде намечено на 9 февраля.
Владимир Сагайдак изначально обвинялся в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Гособвинение требовало девять лет лишения свободы, однако экс-правоохранителя приговорили к двум годам и совсем по другой статье — за мошенничество.
При этом Сагайдак свою вину частично признал, но не по той статье, что ему инкриминировали. По оценке адвокатов экс-полицейского, следовало переквалифицировать дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В результате судья Центрального районного суда Барнаула Валерий Драничников переквалифицировал деяние Владимира Сагайдака на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 с. 159 УК РФ), наказав последнего двумя годами лишения свободы в колонии общего режима. При этом уже в феврале Сагайдак сможет попросить об УДО, так как он проведет год в СИЗО.
Адвокат Владимира Сагайдака Евгений Сергутов пояснил порталу Amic.ru, что защита намерена добиваться смягчения приговора, вплоть до условного наказания. Добавим, что интересы экс-полицейского представляет еще и Виктор Чумаков. Показательно, что при этом информации об обжаловании приговора со стороны прокуратуры на сайте суда обнаружить не удалось.
Комментарии
Да здравствует самый гуманный Драчников
а он чо на службу не вышел то до сих пор Сагайдак ?
Выгодно у нас быть ментом, и шыбко больным.