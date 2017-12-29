Фото: themoscowtimes.com
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, с кем глава государства Владимир Путин встретит Новый год. Об этом пишет РИА Новости.
Официальный представитель Кремля отметил, что Путин традиционно встречает праздник дома в кругу родных, близких и друзей.
"Вы знаете, что для него это такой семейный праздник за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной", — цитирует агентство слова Пескова.
Он подчеркнул, что в текущем году глава государства отметит праздник "так же традиционно".
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