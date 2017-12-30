Путин поручил перейти к прямым договорным отношениям в ЖКХ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 года обеспечить принятие закона о переходе к прямым договорным отношениям в ЖКХ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Инициатива предусматривает меры по переходу к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.
"Обеспечить принятие федерального закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями", — говорится в сообщении.
Путин также поручил до 31 марта 2018 года принять меры по недопущению необоснованного роста жилищных платежей. Такие платежи включают в себя услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества.
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