Самой выгодной валютой 2017 года агентство Bloomberg назвало биткоин. За год он вырос на 1500%. При этом эксперты агентства отмечают, что те, кто решили вкладывать в биткоин должны быть готовы к серьезным рискам.
Что касается национальных валют, то в этом случае больше всего вырос мозамбикский метикал — на 21% по отношению к доллару. На 18% по отношению к доллару США выросли чешская крона и польский злотый.
Российский рубль в течение всего года колебался в пределах от 55,73 до 61,3 рубля за доллар. По итогам 2017 года рубль укрепился по отношению к доллару на 4,7% и ослаб по отношению к евро на 7%, пишет REGNUM
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