Поведение сотрудников похоронных агентств, которые приходят к родственникам усопших раньше чем полиция и скорая помощь, обсуждают в соцсетях жители Барнаула.

В сообщество Barnaul22 29 декабря обратилась горожанка Ольга. Она рассказала, что 28 декабря ее маму с инсультом увезли из Новоалтайска в краевую больницу Барнаула. Когда родственники позвонили врачам, чтобы узнать о состоянии женщины, то были очень удивлены ответом: "Вы уже шестые, кто спрашивает о ее состоянии, сколько можно? Приходил племянник, мы все ему сказали, спрашивайте у него." В итоге ни Ольга, ни ее брат не смогли получить важную для них информацию.

Ольга утверждает, что о состоянии мамы могли знать только ее дети. Никто из них никакой информации не получал от врачей до этого. Горожанка предполагает, что представиться "племянником" и другими родственниками могли агенты ритуальных бюро.

"Обращаюсь к вам "господа"-агенты: в ваших головах нет ни морали, ни нравственности, а о совести и говорить не приходится! Из-за вас страдают родные больных, работники больницы и сами пациенты. Вы потеряли все человеческое! И тот, кто сливает вам информацию, садится с вами в одни сани.Я понимаю, что вы помогаете на определенном этапе нашей жизни, но зачем вы нагло лезете туда, куда вас еще ни кто не звал?! Желаю, чтобы в наступающем году изменилось ваше сознание и никогда к вам не приходила беда!" — пишет женщина.

Читайте также: "Похороны заказывали?": как в Барнауле ритуальные агенты "перехватывают трупы"

Этот пост собрал множество комментариев, где люди рассказывают похожие истории. Публикуем некоторые из них:

"У меня умер отец в сентябре. В первую очередь позвонили с агентства, потом участковый. Откуда у агента мой сотовый? Походу, они все в доле." — пишет участник сообщества Денис.

"В прошлом году авария была Ленина-Молодежная, в октябре. Дома родителей ждали дети, 16 и 9 лет. Так вот, о смерти мамы им сообщили агенты похоронных бюро, среди ночи. Сказать, что дети, и не только дети, были в шоке, — вообще ничего не сказать." — рассказывает Галина.

"У моей коллеги хуже было. Ее ребенок лежал в больнице, готовили к выписке, родители дома. Звонок в дверь, эти ... из ритуального агентства услуги свои предлагали...Они в шоке! А через час позвонили из больницы и сказали что мальчик умер. Где человечность? Понятно, что больница проценты имеет, но отправлять агентов раньше, чем сообщить о смерти — это...." — возмущается Ирина.

"Мне приходилось трижды выставлять за дверь этих стервятников. Скорой нет, милиции нет, спец. перевозку не дождешься. Зато они тут как тут. Нашим депутатам есть о чем подумать" — пишет Николай.

"Ситуация была у знакомых: увезли близкого на скорой, состояние не известно. Стук в дверь. Открывает, а там дядя с ритуальных услуг с прейскурантом и известием, что человека больше нет. Вот это шок. Куда мир катится? Ни сострадания, ни уважения" — Дарья.

Впрочем, не все читатели поверили этой истории. Некоторые предположили, что дальние родственники или знакомые пострадавшей женщины, могли действительно звонить в больницу, чтобы справиться о ее самочувствии.

Добавим, о подобных случаях, когда похоронный агент приходит раньше, чем врачи успевают сообщить о смерти близкого человека, рассказывают по всей России. Между тем, любое распространение персональных данных третьими лицами, в том числе и об умерших людях, преследуется по закону. Поэтому эксперты советуют в подобных случаях подробно выяснить у похоронного агента, кто ему сообщил данную информацию — с фамилиями, телефонами, и написать заявление в полицию.