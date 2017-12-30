Поведение сотрудников похоронных агентств, которые приходят к родственникам усопших раньше чем полиция и скорая помощь, обсуждают в соцсетях жители Барнаула.
В сообщество Barnaul22 29 декабря обратилась горожанка Ольга. Она рассказала, что 28 декабря ее маму с инсультом увезли из Новоалтайска в краевую больницу Барнаула. Когда родственники позвонили врачам, чтобы узнать о состоянии женщины, то были очень удивлены ответом: "Вы уже шестые, кто спрашивает о ее состоянии, сколько можно? Приходил племянник, мы все ему сказали, спрашивайте у него." В итоге ни Ольга, ни ее брат не смогли получить важную для них информацию.
Ольга утверждает, что о состоянии мамы могли знать только ее дети. Никто из них никакой информации не получал от врачей до этого. Горожанка предполагает, что представиться "племянником" и другими родственниками могли агенты ритуальных бюро.
"Обращаюсь к вам "господа"-агенты: в ваших головах нет ни морали, ни нравственности, а о совести и говорить не приходится! Из-за вас страдают родные больных, работники больницы и сами пациенты. Вы потеряли все человеческое! И тот, кто сливает вам информацию, садится с вами в одни сани.Я понимаю, что вы помогаете на определенном этапе нашей жизни, но зачем вы нагло лезете туда, куда вас еще ни кто не звал?! Желаю, чтобы в наступающем году изменилось ваше сознание и никогда к вам не приходила беда!" — пишет женщина.
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Этот пост собрал множество комментариев, где люди рассказывают похожие истории. Публикуем некоторые из них:
"У меня умер отец в сентябре. В первую очередь позвонили с агентства, потом участковый. Откуда у агента мой сотовый? Походу, они все в доле." — пишет участник сообщества Денис.
"В прошлом году авария была Ленина-Молодежная, в октябре. Дома родителей ждали дети, 16 и 9 лет. Так вот, о смерти мамы им сообщили агенты похоронных бюро, среди ночи. Сказать, что дети, и не только дети, были в шоке, — вообще ничего не сказать." — рассказывает Галина.
"У моей коллеги хуже было. Ее ребенок лежал в больнице, готовили к выписке, родители дома. Звонок в дверь, эти ... из ритуального агентства услуги свои предлагали...Они в шоке! А через час позвонили из больницы и сказали что мальчик умер. Где человечность? Понятно, что больница проценты имеет, но отправлять агентов раньше, чем сообщить о смерти — это...." — возмущается Ирина.
"Мне приходилось трижды выставлять за дверь этих стервятников. Скорой нет, милиции нет, спец. перевозку не дождешься. Зато они тут как тут. Нашим депутатам есть о чем подумать" — пишет Николай.
"Ситуация была у знакомых: увезли близкого на скорой, состояние не известно. Стук в дверь. Открывает, а там дядя с ритуальных услуг с прейскурантом и известием, что человека больше нет. Вот это шок. Куда мир катится? Ни сострадания, ни уважения" — Дарья.
Впрочем, не все читатели поверили этой истории. Некоторые предположили, что дальние родственники или знакомые пострадавшей женщины, могли действительно звонить в больницу, чтобы справиться о ее самочувствии.
Добавим, о подобных случаях, когда похоронный агент приходит раньше, чем врачи успевают сообщить о смерти близкого человека, рассказывают по всей России. Между тем, любое распространение персональных данных третьими лицами, в том числе и об умерших людях, преследуется по закону. Поэтому эксперты советуют в подобных случаях подробно выяснить у похоронного агента, кто ему сообщил данную информацию — с фамилиями, телефонами, и написать заявление в полицию.
Комментарии
То есть агенты прям все стервятники? А кто по вашему мнению ищет родственников не востребованных трупов? Этого не делает ни милиция, ни скорая и никто другой кроме агента! Заработок агента прописан в договоре и это не такие великие суммы.
Как человек не так давно потерявший отца могу сказать,я был на месте первым,агент от меня на пару минут отстал.Но естественно из всех служб он тут как тут.Не понимаю людей говорящих о безнравственности с их стороны.Во первых что вы хотели от агента?Чтоб он всем дико сочувствовал и сопереживал?Так он сам тогда помрет через месяц.А во вторых и главное кто знает поймет,в момент такого горя абсолютно без разницы кто сказал,как сказал,как себя кто ведет.Это индивидуальная жесть и никто ни утешит ни облегчит.Так что чего все эти люди возмущаются не пойму.Вот там пишут агент сообщил ночью что мать умерла.И чего,утром и не от агента -легче,лучше бы было?Самообманом в общем недалекие люди занимаются.У агентов и так работа несладкая,и не в них дело.
У каждого своя работа, и это просто человек, который может Вам помочь, не хотите не надо., откажитесь и все, делайте все сами.
Ночью люди спят нормальные.
Агенты обнаглели.