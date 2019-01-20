Фото: instagram.com/buzova86/
Телеведущая, певица и, конечно же, одна из самых запоминающихся участниц одиозного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова отмечает 20 января свое 33-летие.
Несмотря на то, что антирейтинг Бузовой зашкаливает, а отношение в обществе к ее таланту весьма скептическое, сегодня, пожалуй, она является одной из самых известных женщин нашей страны.
За ее жизнью следит огромное количество людей — от школьниц до пенсионерок. Бузова же, в свою очередь, дает им возможность заглянуть в свое личное пространство, являясь активным пользователем Instagram.
В день рождения Ольги Бузовой предлагаем "прогулку" по ее миру в режиме online.
Комментарии
вот если бы интимная жизнь Бузовой - фото это было б интересней )
а потом вы спрашиваете-что же происходит с нашей молодёжью? девочка "ниочём" становится кумиром многих....мир, что с тобой не так?
все верно, дети ненавидят родителей, потому что они не богатые, нет у них такой же шикарной жизни...
Зря Батруха ее с яхты не десантировал с кирпичем на шее. Ему бы памятник при жизни поставили))
Это всего лишь название. Обратитесь к психиатру за специализированной помощью.
Голое тело показывает, больше ни на что не способна.
Главная Вагина страны 2017
Тема сисег не раскрыта)
Кто это?
А она стара. Весьма дурна. Не умеет готовить. Страмотень.
Говорить и петь тоже не её!
По ка не отучил свою жену смотреть дом-2 всё время угорал как Бузова начинает смотреть в пол, старательно слушая и выдавая в эфир слова, которые в ухо говорят!!!!