Фото: из сети интернет

24 января 1935 года пиво впервые начали разливать в металлическую тару. Первые банки изготавливались из трех "кусков" железа, а для того, чтобы их открыть, нужен был специальный ключ. Весили они 992 грамма. Для сравнения: современные имеют вес 15-20 граммов.

Спустя более чем двадцать лет, в 1958 году, появилась первая алюминиевая банка, которую изготовили без швов на дне и стенках.

И в 1975 году Эрмалом Фрейзом была изобретена та банка, к которой мы все привыкли сегодня, ее конструкция называется stay-on tab (остаться на банке).

Специально к этому дню мы собрали фото самых необычных поделок из пивных банок.