Фото: morediva.su, info.drom.ru

29 января 1886 года считается днем рождения первой в мире машины на бензине.

За год до этого немец Карл Бенц создал автомобиль Motorwagen, представлявший собой двухместный экипаж на трех металлических оспицованных колесах. Какое-то время Бенц проводил испытания своего детища по ночам вдали от любопытных глаз. Все это продолжалось до 29 января. Именно тогда Карл Бенц запатентовал свое творение и вывел первый бензиновый автомобиль в свет.

Специально к этому дню мы сделали подборку самых необычных и редких отечественных автомобилей.