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Хиджаб – это очень красиво: как исламская культура становится трендом

, ИА "Амител"
Традиционные атрибуты одежды являются прекрасным элементом современной моды

Фото из открытых источников

Всемирный день хиджаба отмечается 1 февраля. Конечно, основная часть людей, которые вовлечены в этот праздник – представители исламского мира. Однако в сегодняшнем глобализирующемся мире хиджаб, конечно, вышел за пределы только исламской культуры.

Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире – активно завоевывает планету и из предмета исламской культуры превращается в элемент широкой моды.

Во Всемирный день хиджаба предлагаем подборку фото, доказывающих, что традиционный мусульманский платок – это очень красиво, стильно и современно. 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2018 07:56
гость

и вот так, незаметно, потихоньку, в нашу жизнь входят элементы мусульманской культуры )), а какой замечательный ход- подобрать красивых девушек в хиджабах и сделать намёк-
будешь в хиджабе выглядеть как они...следующий шаг- нарядить полных женщин в просторные их платья и сказать, что эти платья замечательно скрывают недостатки фигуры )

0  0
1.02.2018 08:17
Filin

правильно-правильно, потом - ах, какая прекрасная и красивая паранжа..., ходи сзаду мене,дженшина и рот закрой Хиджаб, паранджа - это религиозные одежды, к чему эта реклама? Давайте африканские обрядовые маски носить - креативненько.

0  0
1.02.2018 08:31
Павел

Лица и глаза красивые,и все

0  0
1.02.2018 09:35
- гость -

Бугагашеньки... А как насчет запрета на изображения людей? То есть тут играть, тут не играть?... Вообще нельзя, но тут можно?

0  0
1.02.2018 09:46
- гость -

АМИК! сделайте лучше подборку девушек в русских платках! не нужна нам бусурманская мода!

0  0
1.02.2018 10:50
- гость -

голова не потеет летом в них?

0  0
1.02.2018 10:51
- гость -

1.02.2018 09:46
- гость -
Мы за православную униформу?)))

0  0
1.02.2018 11:40
- гость -

1.02.2018 10:51 - гость - Мы за православную униформу?)))

я где-то написал "православную" ???
или вы что-то имеете против красивой русской девушки в платочке?

0  0
1.02.2018 11:58
- гость -

Только лица почему-то славянские. таким больше кичка и сорока подойдут.

А вообще, есть плюсы, можно голову не мыть )

0  0
1.02.2018 13:09
- гость -



Реклама дизайнера женской одежды старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат? Похвально!

0  0
1.02.2018 13:24
Гость

Чем русский платок,который носили из века в век не хиджаб,девушки тоже красивые

0  0
1.02.2018 14:29
- гость -

1.02.2018 11:58
- гость -
Только лица почему-то славянские.

Смешно.

0  0
1.02.2018 14:47
- гость -

цикличность истории, разврат сменяет паранджа, а паранджу разврат

0  0
1.02.2018 14:49
- гость -

когда в обществе возникает запрос на целомудрие и чистоту, тут же появляются религиозники всех мастей с их неудобными одеждами.

0  0
1.02.2018 14:52
- гость -

Ну что, хиджаб, как это теперь говорится, в тренде. Кто там что писал про халифат в Европе?

0  0
1.02.2018 14:56
- гость -

1.02.2018 14:47
- гость -
цикличность истории, разврат сменяет паранджа, а паранджу разврат
---
Любопытная точка зрения. А можно узнать, когда был предыдущий цикл паранджи, скажем, во Франции? И когда был цикл разврата на Аравийском полуострове?

0  0
1.02.2018 18:05
- гость -

Удивительно, но, находясь в арабской стране некоторое время, я изменила взгляд на хиджаб. Как оказалось, они бывают разные и такие красивые! И сами арабские девушки и женщины умеют их очень креативно повязывать. Я ими на самом деле любовалась.

P.S. Нет, я не призываю к ношению хиджаба у нас, но уважать другую культуру необходимо.

0  0
1.02.2018 18:20
- гость -

1.02.2018 14:56
- гость -
Любопытная точка зрения. А можно узнать, когда был предыдущий цикл

Америка была очень пуританской в 19 веке и начале 20. Француженки носили вуали на шляпках, прикрывающие лица. Про аравийский полуостров не скажу, но гаремы по 50 жен считаю отвратительным явлением.

0  0
1.02.2018 18:25
- гость -

Еще во времена Александра Македонского свобода нравов шокирует, через несколько столетий она сменилась строгими нравами.

0  0
1.02.2018 18:29
- гость -

1.02.2018 18:20
- гость -
Америка была очень пуританской в 19 веке и начале 20.
---
А причем здесь США, если в вопрос был о Франции?

Француженки носили вуали на шляпках, прикрывающие лица.
---
Вуаль вы приравняли к парандже?

0  0
1.02.2018 18:31
- гость -

1.02.2018 18:25
- гость -
Еще во времена Александра Македонского свобода нравов шокирует, через несколько столетий она сменилась строгими нравами.
---
Потому, что носители свободы нравов покинули этот мир, а на сцену вышли совсем другие народы. Со строгими нравами. :\

0  0
1.02.2018 18:51
- гость -

А вообще, есть плюсы, можно голову не мыть

Они и не моют. У них в аулах воды не хватает.

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