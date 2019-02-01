Фото из открытых источников
Всемирный день хиджаба отмечается 1 февраля. Конечно, основная часть людей, которые вовлечены в этот праздник – представители исламского мира. Однако в сегодняшнем глобализирующемся мире хиджаб, конечно, вышел за пределы только исламской культуры.
Хиджаб – один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире – активно завоевывает планету и из предмета исламской культуры превращается в элемент широкой моды.
Во Всемирный день хиджаба предлагаем подборку фото, доказывающих, что традиционный мусульманский платок – это очень красиво, стильно и современно.
Комментарии
и вот так, незаметно, потихоньку, в нашу жизнь входят элементы мусульманской культуры )), а какой замечательный ход- подобрать красивых девушек в хиджабах и сделать намёк-
будешь в хиджабе выглядеть как они...следующий шаг- нарядить полных женщин в просторные их платья и сказать, что эти платья замечательно скрывают недостатки фигуры )
правильно-правильно, потом - ах, какая прекрасная и красивая паранжа..., ходи сзаду мене,дженшина и рот закрой Хиджаб, паранджа - это религиозные одежды, к чему эта реклама? Давайте африканские обрядовые маски носить - креативненько.
Лица и глаза красивые,и все
Бугагашеньки... А как насчет запрета на изображения людей? То есть тут играть, тут не играть?... Вообще нельзя, но тут можно?
АМИК! сделайте лучше подборку девушек в русских платках! не нужна нам бусурманская мода!
голова не потеет летом в них?
1.02.2018 09:46
- гость -
Мы за православную униформу?)))
1.02.2018 10:51 - гость - Мы за православную униформу?)))
я где-то написал "православную" ???
или вы что-то имеете против красивой русской девушки в платочке?
Только лица почему-то славянские. таким больше кичка и сорока подойдут.
А вообще, есть плюсы, можно голову не мыть )
Реклама дизайнера женской одежды старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат? Похвально!
Чем русский платок,который носили из века в век не хиджаб,девушки тоже красивые
1.02.2018 11:58
- гость -
Только лица почему-то славянские.
Смешно.
цикличность истории, разврат сменяет паранджа, а паранджу разврат
когда в обществе возникает запрос на целомудрие и чистоту, тут же появляются религиозники всех мастей с их неудобными одеждами.
Ну что, хиджаб, как это теперь говорится, в тренде. Кто там что писал про халифат в Европе?
1.02.2018 14:47
- гость -
цикличность истории, разврат сменяет паранджа, а паранджу разврат
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Любопытная точка зрения. А можно узнать, когда был предыдущий цикл паранджи, скажем, во Франции? И когда был цикл разврата на Аравийском полуострове?
Удивительно, но, находясь в арабской стране некоторое время, я изменила взгляд на хиджаб. Как оказалось, они бывают разные и такие красивые! И сами арабские девушки и женщины умеют их очень креативно повязывать. Я ими на самом деле любовалась.
P.S. Нет, я не призываю к ношению хиджаба у нас, но уважать другую культуру необходимо.
1.02.2018 14:56
- гость -
Любопытная точка зрения. А можно узнать, когда был предыдущий цикл
Америка была очень пуританской в 19 веке и начале 20. Француженки носили вуали на шляпках, прикрывающие лица. Про аравийский полуостров не скажу, но гаремы по 50 жен считаю отвратительным явлением.
Еще во времена Александра Македонского свобода нравов шокирует, через несколько столетий она сменилась строгими нравами.
1.02.2018 18:20
- гость -
Америка была очень пуританской в 19 веке и начале 20.
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А причем здесь США, если в вопрос был о Франции?
Француженки носили вуали на шляпках, прикрывающие лица.
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Вуаль вы приравняли к парандже?
1.02.2018 18:25
- гость -
Еще во времена Александра Македонского свобода нравов шокирует, через несколько столетий она сменилась строгими нравами.
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Потому, что носители свободы нравов покинули этот мир, а на сцену вышли совсем другие народы. Со строгими нравами. :\
А вообще, есть плюсы, можно голову не мыть
Они и не моют. У них в аулах воды не хватает.