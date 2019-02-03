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Главная блондинка постсоветского пространства: волшебная Вера Брежнева

, ИА "Амител"
"Беленькой из "ВИА Гры" исполняется 37 лет

Фото из открытых источников

Певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева отмечает 3 февраля свой 37-й день рождения. Эта прекрасная блондинка, которую до сих многие по привычке называют "беленькой из "ВИА Гры", уже более десяти лет успешно строит самостоятельную карьеру.

Безусловным достоинством Веры Брежневой является то, что ее с уверенностью можно назвать чистым и прекрасным лицом нашей не всегда приглядной поп-культуры. Естественная красота этой женщины вдохновляет многих представительниц прекрасного пола на постсоветском пространстве.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.02.2018 11:43
- гость -

Какая Брежнева, -Галушка

0  0
5.02.2018 10:07
- гость -

Безусловным достоинством Веры Брежневой является то, что ее с уверенностью можно назвать чистым и прекрасным лицом нашей не всегда приглядной поп-культуры
---
думаете, просто так она выступает как в России, так и в Украине?
и не спонсирует АТО при это?

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