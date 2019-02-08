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Спецназовец-билингв с сибирским прошлым: интересные факты о Германе Грефе

, ИА "Амител"
Один из самых известных топ-менеджеров России отмечает 8 февраля 55-летие

Фото: zampolit.com

Главе Сбербанка Герману Грефу 8 февраля исполняется 55 лет. Этот человек в настоящее время является одним из самых влиятельных людей отечественного истеблишмента и прочно ассоциируется с когортой людей из окружения Владимира Путина

В день рождения этого государственного деятеля и успешного топ-менеджера портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку любопытных фактов из жизни Германа Оскаровича. 

  • Герман Греф родился в селе Панфилово Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР в семье этнических немцев, которые в 1941 году были высланы из Донбасса;
  • В 1982-1984 годах Греф служил в частях спецназа внутренних войск МВД СССР;
  • Высшее образование получил в Сибири, окончив в 1990 году юрфак Омского госуниверситета;
  • Греф учился в аспирантуре на юрфаке Ленинградского государственного университета, а научным руководителем у него был Анатолий Собчак;
  • В 90-е годы Герман Греф работал в администрации Санкт-Петербурга, где и познакомился с такими видными деятелями, как Алексей Кудрин, Дмитрий Козак, Дмитрий Медведев;
  • После победы Владимира Путина на выборах президента в 2000 году Греф попал в федеральное правительство на пост главы Министерства экономического развития и торговли;
  • Журнал Forbes в 2011 году включил Грефа  в список самых необычных и сумасбродных российских бизнесменов;
  • Герман Греф в настоящее время состоит во втором браке, его нынешняя супруга Яна является дизайнером;
  • Греф с ранних лет одинаково владел русским и немецким языками, то есть является билингвом;
  • Греф является председателем Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих "Со-единение";
  • Герман Оскарович входит в совет директоров "Яндекса".
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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.02.2018 07:35
- гость -

От Собчака вся эта гниль к нам пристала.

1  0
8.02.2018 07:45
дед

На Наш век слухоглухих ещё хватит! ха ха.

0  0
8.02.2018 08:00
- гость -

Настоящий билингв,и истеблишмент своего топ-мененджеровского дела!

0  0
8.02.2018 09:37
- гость -

является билингвом

всегда предполагал, что он из этих

0  0
8.02.2018 10:13
- гость -

под фото должна быть надпись "Герман смотрит на тебя, как на <цензоред>"
Как на вкладчика, короче))))

0  0
8.02.2018 10:56
Кот.Без сапог.

Пока юристы управляют экономикой, промышленностью, наукой и всем остальным - добра не будет.

0  0
8.02.2018 11:37
Юрист

Ленин-Юрист, Горбачев-юрист, Путин-юрист.

0  0
8.02.2018 12:09
- гость -

Путин ни то, ни сё. Нигде толком себя не показал. Вот страну превратить в нищие развалины со столицей-теремком-это да.

0  0
8.02.2018 13:21
- гость -

8.02.2018 12:09
- гость -
вы больны? клинит вас на одном и том же конкретно

речь об этническом немце который еще неизвестно как относится к нашему народу.

0  0
8.02.2018 13:44
- гость -

8.02.2018 13:21
- гость -
8.02.2018 12:09
- гость -
вы больны? клинит вас на одном и том же конкретно

речь об этническом немце который еще неизвестно как относится к нашему народу.

Вы больны? речь идёт о Путине, который относится к нашему народу очень известно как. Потому Греф и застрял в своём кресле. Устраивает он очень главюриста.

0  0
8.02.2018 13:52
- гость -

8.02.2018 08:00
- гость -
А еще он входит в кагорту

0  0
8.02.2018 14:26
- гость -

8.02.2018 13:44
- гость -
ага , а еще Путин бог, и он правит миром

0  1
8.02.2018 17:35
- гость -

Ну это для Вас он Бог. Я так не думаю. Мне жаль Вас.

0  0
8.02.2019 08:29
- гость -

Из окружения - значит Вор

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