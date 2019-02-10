Фото из открытых источников
Вундердевочка – именно такой эпитет, пожалуй, лучше всего подходит юной американской кинозвезде Хлое Грейс Морец, которой 10 февраля исполняется всего-то 22 года.
Эта прелестная и обаятельная блондинка снимается в кино с самого детства и уже достигла немалых высот. А если учесть, что у нее все еще впереди, можно с уверенностью говорить – в итоге мир получит великолепную и запоминающуюся актрису.
В день рождения молодой звезды предлагаем подборку фото с Хлоей.
Комментарии
лучшая фотка- это где идет без макияжа где-то по улице. на остальных совсем не то...
Фильм от Brazzers с её участием был бы вообще хитом
Губы красивые! Попка маловата! Последняя фотка самое то!
Морда тупая какая
Где звездела-то?
На любителя внешность
Настя Рыбка получше будет
обычное мясо с женской писькой, к чему новость?
В чем вундеркизм?
Вундеркизм в том, что она в свой 21 год - суперзвезда и умница, а вы сидите тут и задаете глупые вопросы))) как то так...
Вундеркинд - это про другую область, в чем ее умище?
В чем суперзвездизм, если я ее не знаю?
Когда кругом сплошной бардак, то бабы ценятся везде.
Исскуство бабы - это так! Ну а Ум, это когда, кому и где.