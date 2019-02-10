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Вундердевочка: лучшие фото обаятельной Хлои Грейс Морец

, ИА "Амител"
Американской звезде киноэкранов исполняется 22 года

Фото из открытых источников 

Вундердевочка – именно такой эпитет, пожалуй, лучше всего подходит юной американской кинозвезде Хлое Грейс Морец, которой 10 февраля исполняется всего-то 22 года.

Эта прелестная и обаятельная блондинка снимается в кино с самого детства и уже достигла немалых высот. А если учесть, что у нее все еще впереди, можно с уверенностью говорить – в итоге мир получит великолепную и запоминающуюся актрису.

В день рождения молодой звезды предлагаем подборку фото с Хлоей. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.02.2018 09:03
- гость -

лучшая фотка- это где идет без макияжа где-то по улице. на остальных совсем не то...

0  0
10.02.2018 09:19
iOne

Фильм от Brazzers с её участием был бы вообще хитом

0  0
10.02.2018 09:23
Андраник Карленович

Губы красивые! Попка маловата! Последняя фотка самое то!

0  0
10.02.2018 10:27
Директор СССР

Морда тупая какая

0  0
10.02.2018 11:02
- гость -

Где звездела-то?

0  0
10.02.2018 13:10
- гость -

На любителя внешность

0  0
10.02.2018 13:34
Приходько

Настя Рыбка получше будет

0  0
10.02.2018 13:52
danilion

обычное мясо с женской писькой, к чему новость?

1  0
10.02.2018 14:34
- гость -

В чем вундеркизм?

0  0
10.02.2018 16:33
- гость -

Вундеркизм в том, что она в свой 21 год - суперзвезда и умница, а вы сидите тут и задаете глупые вопросы))) как то так...

0  0
10.02.2018 17:22
- гость -

Вундеркинд - это про другую область, в чем ее умище?
В чем суперзвездизм, если я ее не знаю?

0  0
12.02.2018 11:14
- гость -

Когда кругом сплошной бардак, то бабы ценятся везде.
Исскуство бабы - это так! Ну а Ум, это когда, кому и где.

0  0
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