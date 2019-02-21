Фото из открытых источников
Молодая актриса из Канады Эллен Пейдж, которая уже успела стать обладательницей "Оскара", празднует 21 февраля свой 32-й день рождения.
Конечно, трудно назвать совсем уж обычным человеком того, кто вращается в мире большого шоу-бизнеса. Но глядя на Эллен, очень легко представить ее соседской девчонкой, которую знаешь всю жизнь.
Возможно, именно это так сильно привлекает в актрисе и заставляет даже через экран почувствовать какую-то близость к тем героиням, которых она играет.
Комментарии
Ну блииин, какая же она классная!
Бровки домиком, губки бантиком. Хоть бы писали, где снималась.
тема сисег не раскрыта))
на фото с красным бликом позади, видно ее настоящий возраст, поболее 30 выглядит...
страшилка