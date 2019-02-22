Владимир Баварин/Фото: ok.ru

16 лет назад, 22 февраля 2003 года, не стало первого мэра Барнаула Владимира Баварина. Пожалуй, сложно в наше время найти чиновника городского уровня, который вызывал бы столько уважения. К нему можно было спокойно прийти и пообщаться без предварительных записей и запросов. Никакой охраны, полная демократичность, желание, а главное – умение отстаивать интересы барнаульцев сделали фигуру Баварина легендарной еще при жизни "народного мэра", как многие называли Владимира Николаевича. Портал Amic.ru вспоминает, каким он был.

Кто такой Владимир Баварин

Владимир Баварин родился 9 марта 1939 года в селе Куклино Калининской области. Во время блокады Ленинграда семья была эвакуирована в Барнаул. Здесь он окончил школу, позднее институт. Работал слесарем на "Трансмаше", конструктором на Моторном заводе. В 1983 году стал секретарем горкома, а в 1986-м избран депутатами председателем исполкома городского Совета народных депутатов.

Во время августовского путча 1991 года Баварин публично поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина. 11 декабря того же года указом президента был назначен главой администрации Барнаула. В 1996 году впервые был всенародно избран мэром города. Именно при его непосредственном участии в 90-е годы в краевой столице были открыты новый мост через Обь и Диагностический центр.

Из других его многочисленных регалий отметим, что Баварин дважды возглавлял Ассоциацию городов Сибири и Дальнего Востока. За поддержку РПЦ, сохранение духовности и развитие культуры Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил Владимира Баварина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени и орденом святого Даниила Московского III степени.

Что известно об аварии, стоившей жизни мэру Барнаула

Владимир Баварин погиб вечером 22 февраля 2003 года в ДТП на 467-м километре трассы Новосибирск-Ташанта в районе села Манжерок. Он ехал на открытие турбазы "Росэнерго". В момент аварии за рулем Land Rover находился мэр, кроме него в салоне присутствовала его супруга. На одном из поворотов Владимир Баварин не справился с управлением, и автомобиль, вылетев с шоссе, перевернулся несколько раз. К моменту прибытия "скорой помощи" Владимир Баварин был еще жив, он скончался, не приходя в сознание, по дороге в больницу.

Все случилось за деревней Черемшанка, не доезжая Манжерока, в 500 метрах до памятника Шишкову. Свидетелей самого происшествия установить не удалось. Поэтому картину произошедшего можно составить по косвенным признакам. Скорее всего, автомобиль Владимира Баварина выворачивал из-за поворота, при этом выехал на встречную полосу, таким образом "прижавшись" к горе. Предположительно, в этот момент навстречу двигался другой автомобиль. Впрочем, там могло никого и не быть. Так или иначе, судя по следу от шин, джип стал забирать вправо, возвращаясь на свою полосу. Скорость авто в момент ДТП составляла примерно 130 км/ч. Как следствие, машину занесло, она перелетела через бетонные блоки, задев их, и рухнула с 10-метрового обрыва вниз.

Когда Баварина отправили на попутке в больницу Маймы, еще была надежда, что он жив. Однако в больнице констатировали, что водитель Land Rover мертв. Одной из причин этого стали несработавшие подушки безопасности. Кроме того, мэр не был пристегнут ремнем безопасности. В момент удара его выбросило из машины через лобовое стекло. Супруга Баварина получила сотрясение мозга и перелом шейного отдела позвоночника.

К слову, на той же самой машине должен был ехать еще и председатель АКСНД Александр Назарчук, которого Баварин звал с собой. Однако Назарчук в итоге отказался от поездки и остался в живых.

Мистические знаки

Владимира Баварина похоронили в Барнауле на Черницком кладбище. Он всего две недели не дожил до своего 64-летия. В память о Баварине в Барнауле его именем названа площадь у Речного вокзала, кроме того, неподалеку сооружена часовня князя Владимира.



К слову, незадолго до трагических событий в жизни Баварина было несколько знаков, связанных со смертью. Так, 20 февраля 2003 года Владимир Баварин посетил Черницкое кладбище, где были похоронены его мать и сестра. А 22 февраля мэр отправился на панихиду по первому ректору АлтГУ Василию Неверову, куда привез похоронный венок. Уже оттуда Баварин с супругой поехал в Горный Алтай.

То место, где случилось ДТП, и до сегодняшнего дня считается участком повышенной аварийности. С момента гибели мэра Барнаула эта часть трассы, по официальным сводкам, унесла жизни еще не менее 10 человек.

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