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"Алтайэнергосбыт" назвал лучшее средство от долгов за электричество

, ИА "Амител"
Генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" рассказал об итогах деятельности компании в 2017 году

Впервые за последние годы крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай АО "Алтайэнергосбыт" увеличил долю рынка на Алтае за счет пополнения клиентской базы. Об этом, а также о преимуществах внедрения энергосбережения рассказал на встрече с журналистами руководитель АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов.

Многоэффективные технологии

По словам руководителя компании, в приоритете в 2017 году была установка интеллектуальных приборов учета на объектах сетевых энергокомпаний.

"Такая модернизация  позволяет снижать энергопотери на сетях и обеспечивает более низкие темпы роста энерготарифов для конечных потребителей. Этот тренд задан на уровне государства, в крае его активно поддерживают", — отмечает Валерий Нагорнов.

В 2017 году было установлено порядка 14 тысяч приборов учета в Алтайском крае, Республике Алтай и Красноярском крае. В результате произошло снижение потерь в сетевом комплексе с 40% до 5%.

Уличное освещение

В 2017 году компания продолжила работу по модернизации уличного освещения. Первый проект в 2016 году был реализован в Рубцовске, а в 2017 году уже в Заринске, где установили 948 современных светодиодных светильников. Снижение потребления электроэнергии составило 70%.

"Переход на новые современные лампы даёт существенное снижение затрат в части энергопотребления. Сэкономленные средства идут на выплату нашего вознаграждения, что позволит окупить проект без первоначальных капиталовложений со стороны города", — отметил Валерий Нагорнов.

В 2018-м есть желание зайти с аналогичным  проектом в Тальменский район и не только.

Лидерские позиции

Характеризуя наиболее важные результаты деятельности по основному направлению детальности (энергосбыт), Валерий Нагорнов отметил, что компания укрепила свои позиции на Алтае.

"Более 230 юридических и более 9,5 тысяч физических лиц стали в 2017 году потребителями "Алтайэнергосбыта" в Яровом. Около 70 юридических лиц, в том числе управляющие компании, обслуживающие 3,5 тысячи бытовых абонентов, стали клиентами компании в ЗАТО Сибирский", — рассказал руководитель АО "Алтайэнергосбыт".

Проблемы и долги

Работа с дебиторами за электроэнергию также принесла положительные результаты: на 50 млн рублей снизилась задолженность абонентов компании по сравнению с 2016 годом.  И хотя цифра дебиторки  на сегодняшний день весьма внушительна — 1,37 млрд рублей по Алтайскому краю и Республике Алтай, фактически это лишь 1,1 периода неоплаты.

Для снижения дебиторской задолженности в одной из самых проблемных категорий потребителей – предприятия ЖКХ – в 2017 году "Алтайэнергосбытом" было заключено пять агентских договоров. Это позволяет компании принимать платежи за коммунальные услуги, оказываемые предприятиями ЖКХ (тепловодоснабжение и проч.).

"Агентские договоры — новый для нас подход в работе с операторами жилищно-коммунального сектора, мы считаем его очень перспективным. Он способствует повышению стандартов обслуживания потребителей коммунальных услуг, а также снижению дебиторской задолженности предприятий ЖКХ за электроэнергию", — резюмировал  Нагорнов.

Что касается населения, то, по словам руководителя компании, многие домохозяйства уже почувствовали, что штрафные санкции таковы, что  иметь долги за электроэнергию сегодня эквивалентно обслуживанию кредита, взятого  на сумму долга  под более чем 20% годовых. Также снижение дебиторки Нагорнов объяснил стимулирующими мероприятиями.

"В конце 2017 года  мы провели традиционную акцию "Меняем долги на призы".  Подготовлено более 500 подарков (в том числе это и бытовая техника) тем абонентам, которые исправно платят по счетам. Главный приз — телевизор. Розыгрыш состоялся в конце февраля 2018 года", — сообщил он.

Если коротко

"В целом, 2017 год вполне успешный. Мы выполнили все обязательства перед поставщиками и подрядчиками, бюджетными и внебюджетными фондами, реализовали весь пакет социальных гарантий в отношении работников компании. Что касается планов на 2018 год, то основная наша задача — это сохранить и приумножить долю рынка в условиях высокой конкуренции и при этом обеспечить своевременность расчетов с другими звеньями энергетической инфраструктуры страны", — резюмировал Валерий Нагорнов.

АО "Алтайэнергосбыт" - гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай. Клиентская база — более 13,7 тыс. потребителей — юридических и более 435,0 тыс. потребителей — физических лиц. По итогам 2017 года полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям составил 4,3 млрд кВт*ч. "Алтайэнергосбыт" оказывает энергосервисные услуги, занимается внедрением энергосберегающих технологий на условиях энергосервисного контракта. 100% акций компании принадлежат ПАО "Интер РАО".

АО "Алтайэнергосбыт"
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
тел. 8 (3852) 22-39-51
Сайт компании

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.02.2018 09:52
- гость -

Лучшее средство - адекватные цены! Увы, такого пока у нас не наблюдается...

0  0
28.02.2018 10:14
- гость -

судя по всему они думают, что у нас у каждого под кроватью мешок денег лежит, а не платим мы потому что жадные...

0  0
28.02.2018 10:22
!?

Нормальные цены за свет,не заоблачные. Начали возникать.

0  0
28.02.2018 10:35
Проходимец

А еще можно почку продать.

0  0
28.02.2018 11:46
- гость -

Помню лет 5 назад платил меньше 400 в месяц, а сейчас за то-же самое уже 900 с лишним. Ну хорошо, хоть зарплата не подорожала...

0  0
28.02.2018 14:07
??????? ????????_vk

Хоть у кого то бизнес надежно защищен законом.... Дебиторка в 1,1 периода неоплаты..... Чтоб все так жили.))))))))))

0  0
28.02.2018 15:39
- гость -

постарел...

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