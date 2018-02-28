Как купить или продать квартиру самостоятельно

3 марта, в субботу, в Барнауле пройдёт уникальный мастер-класс. Эксперты рынка поделятся эксклюзивной информацией о том, как самостоятельно купить или продать недвижимость.
Темы мастер-класса:
- Как быстро и дорого продать квартиру?
- Как правильно составить объявление?
- Как сделать продающие фото квартиры?
- Где рекламировать квартиру, чтобы её увидели покупатели?
- Как правильно установить цену на продаваемую квартиру?
- Как подготовить документы к продаже?
- Как правильно выбрать квартиру?
- Как купить квартиру без накоплений?
- Секреты быстрого поиска подходящей квартиры в интернете.
- Как проверить документы перед покупкой?
- Какова реальная стоимость предложений на рынке?
Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. Участники мастер-класса смогут задать вопросы экспертам. У специалистов "Жилфонда" большой опыт. Агентство безупречно работает уже 21 год, открыто 66 офисов компании в Барнауле, Новосибирске, Бердске, Сочи.
Дата проведения мастер-класса: 3 марта 2018 года.
Начало в 12:00.
Адрес: Красноармейский проспект, 72 (конференц-зал в гостинице "Турист").
Участие бесплатное.
Количество мест ограничено.
Телефон: 8 (3852)20-14-14