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Роспатент объяснил, почему в России мало региональных брендов

, ИА "Амител"
Каждый год Роспатент регистрирует несколько десятков тысяч товарных знаков, при этом региональных брендов всего 134

Фото: minpromtorg.gov.ru

Заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий на заседании рабочей группы при Совете Федерации по подготовке изменений в Гражданский кодекс, касающихся региональных брендов, отметила основные причины малого количества региональных брендов, пишет "Парламентская газета". 

По данным ведомства, основные причины отсутствия интереса бизнеса к брендированию по наименованию места происхождения товара (НМПТ) — низкая информированность об этом инструменте среди населения, желание производителя быть монополистом и недостаточное правовое регулирование.

Каждый год Роспатент регистрирует несколько десятков тысяч товарных знаков, при этом российских региональных брендов всего 134. В настоящее время в ведомстве разрабатывают законопроект, который устраняет правовые пробелы, препятствующие регистрации региональных брендов.

"На мировом уровне признаются два объекта: географическое указание и НМПТ. Мы тоже пошли по этому пути", — отметила Любовь Кирий.

В Роспатенте предлагают установить к географическому указанию более мягкие требования, чем к НМПТ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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