Четверг, 1 Март, 05:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,37
€ 68,91
562329
-8°
Обь
277см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отчет главы Барнаула-2017Олимпиада-2018 в ПхёнчханеВыборы президента - 2018
Новости

Пьяные подростки в день рождения товарища избили врачей в больнице

, ИА "Амител"
Молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции

Фото: кадр из видео

Следственный комитет в Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении пьяных подростков, избивших женщину-врача в реанимации при оказании помощи их другу. Об этом сообщается на YouTube-канале ведомства.

Молодые люди по очереди заходят в кабинет и начинают сначала бить по лицу и голове врача, а затем душить ее. Другим медицинским работникам также достаются удары. После подростки разбрасывают вещи, и компания из пяти человек, среди которых девушка, выходит на улицу.

Врач-анестезиолог была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Нападение произошло в ночь на 24 января 2018 года в Елецкой городской больнице №2. К врачам "в неадекватном состоянии с признаками отравления" обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где он и его приятели отмечали совершеннолетие друга.

"При оказании неотложной медицинской помощи недовольный действиями медперсонала пациент спровоцировал конфликт, нанеся удары кулаками в голову врача-анестезиолога. Услышав крики, трое знакомых, сопровождавших больного и ожидавших в приемном покое, ворвались в процедурный кабинет, где устроили драку, в ходе которой анестезиолога по голове несколько раз ударил и 16-летний подросток", - говорится в сообщении.

Телесные травмы также нанесли заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь. Молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции, но учитывая, что насилие было совершено в отношении врачей при исполнении ими профессиональных обязанностей, материалы об избиении медработников передали следователям регионального управления СК.

Фигурантами дела по статье 112 УК России ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений") стали 16-летний подросток и его 20-летний знакомый.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

28.02.2018 07:24
- гость -

Так "подросток"-то один, остальные -"молодые люди".

0  0
28.02.2018 08:08
- гость -

Вот и жалуйтесь теперь на медицину и бездушие врачей!

0  0
28.02.2018 08:26
- гость -

Мне одному кажется, что "люди" должны сидеть на нарах?

0  0
28.02.2018 09:09
гость

Вот и вырастили поколение по.. донков , которым в детстве всё было дозволено .
Яжематери ещё хлебнут от своих онижедетей .

0  0
28.02.2018 10:44
Гость

28.02.2018 09:09
гость
Вот и вырастили поколение по.. донков , которым в детстве всё было дозволено .
Яжематери ещё хлебнут от своих онижедетей .

Расхлебывать придется обществу. Человеческая жизнь и здоровье потеряли ценность вследствие отсутствия духовности и нравственности. Побои власть декриминализировала.

0  0
28.02.2018 11:27
гость

А где было общество , когда видело как воспитывают детей ? Им и дежурить в школе нельзя , полы в своих же классах за собой же мыть нельзя , на участке работать нельзя - вдруг дитятки надорвутся .Уроки по 45 минут нельзя ( а вы знаете , что сейчас уроки по 40 - 35 минут ?) вдруг ум у них перетрудится . Сделать замечание на улице , окоротить зарвавшегося наглеца нельзя ( нечего приставать к чужому ребёнку ) .И всё это с МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ этого общества . Вот общество и имеет , то что имеет .
Но это ещё цветочки , они ещё только подросли , но скоро войдут в силу - вот тогда и будут ягодки .

0  0
28.02.2018 11:46
- гость -

Отменять долбанный мораторий! И снова вводить сметрную казнь и жесткие законы, чтобы такая падаль сралась только от одной мысли что-либо натворить!

0  0
28.02.2018 12:04
- гость -

Мамаше с папашей этих дитачек в бубен надо настучать

0  0
28.02.2018 15:21
- гость -


28.02.2018 11:27
гость

Общество не молчит!

Смотрите проект "Последний звонок."
Другое дело, что власть игнорирует общество.

0  0
28.02.2018 16:52
- гость -

Общество больное....

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
05:56
Больше прибедняются: у россиян остается от зарплаты много "лишних" денег 0
04:15
Расчет пенсий предложили сделать понятным, чтобы не отпугнуть людей от ПФР 0
03:54
Учителя по обучению правильной гордости за Россию могут появиться в школах 0
02:43
Медведев путал награды на чествовании российских призеров Олимпийских игр 0
01:57
Астрономы выяснили, как соседние галактики воруют звезды у Млечного Пути 0
00:11
Ученые назвали простой способ дольше оставаться молодым 0
23:47
Садоводам позволят использовать подземные воды бесплатно 0
23:30
Кабмин потратит 1,5 млрд рублей на проект "Россия - страна возможностей" 0
23:15
Торговца людьми поймали на границе Саратовской области и Казахстана 0
22:46
СМИ рассказали о бизнесе Порошенко в России 0
22:35
Очередной турист бесследно исчез на перевале Дятлова 0
22:21
Голого пассажира задержали в аэропорту Новосибирска 0
21:39
Проголосовавшие на выборах президента москвичи получат билеты на концерт 0
21:17
Минобороны на 7,2 млрд рублей закупит новые электрические торпеды 2
21:07
Пенсионер умер в подсобке магазина после того, как его поймали на неоплате 1
20:42
Назван возможный ответ России на санкции США 3
20:17
Президент России раскритиковал работу МВД: скачут без видимого улучшения 1
20:08
Детям запретили покупать лотерейные билеты 0
19:46
Онищенко не видит необходимости наказывать медсестер за подмену детей 0
19:27
Google запретил искать в интернете товары со словом "gun" 1
19:11
Самое главное коротко: когда приходить за пенсиями и отчет главы Барнаула
Рассказываем о самых главных событиях 28 февраля
18:50
Барнаулец получил срок за избиение пенсионера ради 500 рублей 0
18:28
Медсестер могут начать наказывать за подмену детей в роддомах 0
18:04
Героев в новом "Простоквашино" озвучат Сукачев, Охлобыстин и Меньшова 1
17:53
Алтайские дорожники потребовали не допустить роста цен на материалы 0
17:40
Власти Алтая будут бороться с протестами и экстремизмом через мессенджеры 7
17:24
Ряд элитных BMW выставили на Красной площади для российских олимпийцев 24
17:14
Морозы до -28 градусов прогнозируют на Алтае в первый день весны 0
17:01
СМИ: чиновник Минобороны попался на взятке в 5 миллионов рублей 4
16:51
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ в Алтайском крае с 1 мая 2018 года 2
16:32
Школы Барнаула могут перевести на безналичный расчет за питание в столовой 6
16:23
Существо в клетку: Япония выбрала символы Олимпиады-2020 2
16:14
Фигуристка Алина Загитова заболела после Олимпиады в Пхёнчхане 0
16:04
Новосибирец разделся в салоне самолета, начал бегать по нему и материться 5
15:52
Детский технопарк "Кванториум" откроют 13 марта в Барнауле 0
15:31
Опубликован фильм о деятельности Дугина в 2017 году в Барнауле 4
15:22
Два пивных магазина в Бийске пострадали от рук вандала 2
15:12
Ряды депутатов Барнаульской гордумы пополнил новый единоросс 1
15:03
Аэроэкспресс до Шереметьево могут перенести на Савеловский вокзал 1
14:51
Как подготавливался Карабах: 30 лет с момента массовых погромов в Сумгаите 0
14:51
Власти прокомментировали попытки поднять плату в одном из детсадов Барнаула 14
14:36
Как прошёл годовой отчет главы Барнаула Сергея Дугина: фоторепортаж 0
14:24
Продавец в Барнауле обчистила кассу и списала все на грабеж 1
14:14
Алтайский завод строительного машиностроения уличили в незаконной рекламе 2
14:04
Уголовное дело возбуждено против замначальника красноярского главка МВД 2
14:00
Первые школы приняли участие в проекте "Пригласи ученого АлтГТУ" 0
13:53
Карлин отправился в Москву поприсутствовать на ежегодном послании Путина 3
13:38
Барбра Стрейзанд клонировала свою любимую собаку с серьезным нравом 3
13:28
Дугин: После масштабного ремонта дорог в Барнауле снизилось количество ДТП 4
13:15
Члены рубцовской банды, промышлявшие подрывами и нападениями, осуждены 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.