Алтайский край является одним из лидеров в России по производству высококачественного зерна и продуктов его переработки. Неслучайно именно здесь проводятся специализированные форумы, в частности, с 2008 года – "Зимняя зерновая конференция". Уже сегодня в Белокурихе стартует очередной, XI по счету, форум. В его преддверии портал Amic.ru пообщался с президентом Союза зернопереработчиков Алтая Валерием Гачманом. Собеседник рассказал не только о предстоящей конференции, но и о том, какая ситуация сложилась на рынке зерна в стране, почему рекордный урожай прошлого сезона на юге России не в лучшую сторону сказался на Алтайском крае, какие меры предпринимает государство для выправления ситуации с низкими закупочными ценами и почему России трудно пробиться на рынок экспортеров зерна.

- Валерий Владимирович, наверное, далеко не все наши читатели знают, что же собой представляет Зимняя зерновая конференция в Белокурихе. Не могли бы вы рассказать о том, как появилась идея проводить подобные форумы и почему местом был выбран именно город-курорт?

- В девяностые и нулевые годы главная проблема, которую мы, сельхозпереработчики и зернопроизводители Алтайского края, начали ощущать — это недостаток информации о том, что происходит на рынке зерна и его переработки. Плановая экономика канула в Лету, все предприятия агропромышленного комплекса были брошены в рыночные условия. Часть из них с большей или меньшей степенью приспособилась к новым реалиям.

Так, к 2002 году мукомольные мощности Алтайского края выросли в 3 раза, объем производства муки вырос в 2 раза. И с этой продукцией мы на рынке всей РФ пытались определить свое место и закрепиться на нем. Нам нужна была информация не только о том, что происходит в крае, даже в Сибири, но и в мире. Именно с 2002 года, более показательно это проявилось в период 2008-2009 годов, Россия стала значимым экспортером зерна. Складывающаяся конъюнктура в мире влияла на рынок РФ. Он, безусловно, оказывал давление на рынок Алтайского края. Недостаток подобной информации и подтолкнул Союз зернопереработчиков Алтайского края к проведению с 2005 года выездных конференций в Барнауле. После третьего года проведения этих конференций, в 2007 году, мы сделали вывод, что нам, во-первых, не хватает комфортной площадки и для проживания гостей, и для проведения конференций. Тем более к тому моменту Белокуриха уже позиционировалась как очень удобный центр для проведения таких мероприятий. И с февраля 2009 года мы перенесли место проведения конференции в город-курорт.

- Получается, что и сама жизнь, и конъюнктура рынка способствовали созданию данной конференции. Мы все знаем, что Алтайский край, мягко говоря, далеко не последний регион на зерновой карте России. А кто еще сейчас официально является организатором мероприятия?

- Продолжу ваши мысли, почему именно Алтай стал местом проведения конференции. Барнаул или Белокуриха – это решения тактические, а Алтайский край – стратегическое. С 2002 года именно наш регион производит 12-14% муки в разрезе всей страны, а Союз зернопереработчиков Алтайского края — самая крупная подобная организация в Российской Федерации. Для справки, на втором месте идет Челябинская область, они делают 7% муки в РФ. Кроме того, Алтайский край располагает самой большой пашней в России, но урожайность у нас не столь высока, как, допустим, в причерноморских регионах России и по производству зерна – у нас лишь 5% по России, но мы лидеры по переработке. В связи с удаленностью от портов и отсутствием возможности экспортировать зерно самое рациональное решение для региона – это переработка зерна первичная и глубокая. Иногда мы уступаем или делим первое место с Кубанью по производству круп, так как рис занимает первое место в потребительской корзине. Исходя из этого внимание к конференции в Белокурихе адекватно. У нас собираются зернопереработчики всей Сибири. Организаторами мероприятия являются правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков. С момента создания конференций нашими спикерами являются представители двух крупнейших аналитических агентств по рынку зерна: Институт конъюнктуры аграрного рынка и лично его директор Дмитрий Рылько, вторая компания – "ПроЗерно" в лице руководителя Владимира Петреченко. Их также можно в полной мере считать нашими организаторами, кроме того, в их число входит компания "Алтайские мельницы", ориентированная на экспорт зерна и продуктов зернопереработки края.

- Был ли в прошлом аналог у Зимней зерновой конференции или это такое алтайское ноу-хау?

- Аграрные совещания и конференции проводятся в каждом субъекте Российской Федерации, приглашаются региональные и федеральные эксперты. Но такого масштаба конференции не проводились в Сибирском федеральном округе и на Урале никогда. В неевропейской части страны это самая масштабная конференция и по количеству участников, и по количеству экспертов, и по авторитету, который нам удалось за эти годы сформировать. Более того, если не в тройку, то в пятерку важнейших конференций РФ мы входим, это признано даже московскими экспертами. Опыт мы перенимаем и у коллег с европейской части России точно так же, как и они учатся чему-то у нас.

- Сколько всего участников ожидается в Белокурихе в 2018 году, какие регионы они представляют? Кого из них вы могли бы выделить особо?

- Конечно, на сегодняшний день уже на 95% сформирован портфель участников, и уже давно на 100% сформирован портфель по экспертам конференции. Могу отметить, что программа на предстоящую конференцию составляется организаторами через месяц после проведения очередной. Так, конференцию 2018 года мы стали планировать еще в апреле 2017 года. Это позволяет более взвешенно отнестись к подбору экспертов, увидеть все плюсы и минусы проведенной конференции. Большой временной лаг позволяет потом корректировать планы, исходя из конъюнктуры рынка зерна и продуктов переработки, из макроэкономической ситуации, складывающейся в стране и мире. Второй фактор — благодаря раннему планированию мы успеваем предупредить экспертов заблаговременно, и они вносят в свой календарный план участие в нашей конференции.

В конференции этого года примут участие 25 экспертов, в том числе и зарубежные. По количеству участников мы ставим перед собой цели и задачи, чтобы их число не превышало 160-170 человек. Тем не менее ежегодно мы собираем 220-230 человек. Отказать чаще всего не имеется возможности, хотя это и приводит к переполненности зала и немного меняет формат конференции: камерность и возможность общения и проведения уточняющих бесед с экспертами на кофе-брейках и перерывах.

- Назовите, пожалуйста, ключевые темы, которые будут обсуждаться в 2018 году на Зерновой конференции.

- Программа конференции сформировалась за долгие годы и кардинальных отличий, иногда временных, иногда конъюнктурных, не происходит. Первая сессия у нас посвящена макроэкономике, здесь ожидается выступление Андрея Клепача – ведущего экономиста "Внешэкономбанка", и уже третий год подряд у нас будет выступать Евгений Гавриленко, входящий в пятерку ведущих экономистов России. Два этих доклада позволяют нам оценить складывающуюся ситуацию в экономике страны и оценить перспективы роста ВВП, перспективы инфляционных процессов, перспективы развития отраслей. В этом году это будет очень интересная тема, потому что развитие сельского хозяйства показывает самый большой рост в Российской Федерации. Также в первой сессии всегда выступает представитель Министерства сельского хозяйства РФ, и один из важнейших для нас — доклад руководителя соответствующей отрасли Алтайского края. Надеемся, что в этом году режим работы позволит и мы услышим выступление первого зампредседателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова. Доклад будет посвящен итогам аграрного сезона на Алтае и в Сибирском федеральном округе.

Второй сегмент, который принципиально важен и в основном для которого приезжают все наши участники, — выступление экспертов аналитических компаний "ПроЗерно" и "ИКАР". Дмитрий Рылько и Владимир Петриченко будут выступать 2 раза, в первую очередь они представят свое видение итогов аграрного года, подведут балансы по зерну, балансы по регионам, областям и краям. Отдельная сессия будет посвящена внешнеэкономической деятельности, торговле.

Заключительная сессия будет посвящена видимым уже сегодня перспективам урожая следующего года. Специально в этом году отведено побольше времени, будет возможность задавать вопросы нашим фермерам, переработчикам о видении и прогнозировании текущих перспектив рынка (цена и объем зерна), как это будет коррелироваться с урожаем, уже в июне убираемом в южных регионах.

- Какую практическую пользу извлекает для себя Алтайский край как площадка, где проходит крупнейшая встреча сельхозтоваропроизводителей, зернопереработчиков, трейдоров за Уралом?

- Практическая польза, конечно, есть. Иначе мы не собирали бы 220 человек в первые весенние дни в замкнутое помещение и не проводили там два дня с утра до вечера. Наши московские эксперты, приезжающие впервые, удивляются, как нам удается удерживать внимание аудитории до самого вечера. Два дня участники конференции эти прогнозы прослушивают, потому что получают практическую пользу. Главный практический результат для участников конференции – осведомленность участников рынка о том, какие процессы происходят. Если бы наши сельхозпереработчики, зернопроизводители, Союз зернопереработчиков Алтайского края и всех союзов России могли точно прогнозировать, что будет с рынком, то избежали бы всех проблем, связанных с не совсем верным планированием посевных площадей, не совсем верным расчетом на ту или иную цену. В идеале сделать это до конца невозможно, но улучшить осведомленность крестьян Сибири, которые находятся далеко от федерального центра, — вполне. В этом мы видим главную задачу.

- Валерий Владимирович, если позволите, хотелось бы немного отойти от Зерновой конференции и поговорить о самом рынке. Известно, что в текущем сезоне (2017-2018 гг.) в Алтайском крае был собран урожай, который на 25% превысил уровень прошлого сезона (2016-2017 гг.). Между тем очередной рекорд был омрачен падением цен на зерно. В результате часть фермерских хозяйств оказалась на грани разорения. То есть получается, что высокий урожай хорош для всех, кроме самих крестьян, его получивших, так как в наших реалиях это приводит к обвалу закупочных цен и кризису перепроизводства. Как по-вашему, есть ли в ближайшие годы шанс разорвать этот порочный круг?

- Конечно. Хотя ситуация крайне сложна. И если к этому еще добавить снижение цен на молоко – один из основных доходов наших сельхозпроизводителей, то поймем, что экономическая ситуация для них очень сложная, для некоторых она даже критическая. Главная причина этого, конечно, не в том, что Алтай собрал урожай немного выше предыдущего года. Главная причина в том, что мы являемся участниками рынка Российской Федерации, подверженной тем закономерностям, которые проявляются в текущем сезоне на всей территории страны. А РФ собрала небывалый урожай. Такая цифра была только в планах и до нее были годы и годы.

В 2008 году мы собрали 108 млн тонн, и это был рекорд для России. Государство провело активно интервенционный закуп, с рынка за два года было изъято около 9,5 млн тонн зерна, тогда урожайными были 2 года подряд. Последствия каких факторов мы наблюдаем сейчас на рынке Сибири и Алтайского края в том числе. В 2014 году мы собираем 105 млн тонн, в 2015 году – 104 млн тонн, а это, соответственно, второй и третий урожай в новейшей истории России. В 2016 году мы собираем 121 млн, и это небывалый рекорд. И минувшим летом мы собираем 135 млн тонн, такой цифры никто предположить не мог, хотя в стратегии развития сельского хозяйства Российской Федерации была заложена цифра 150 млн тонн, и к этому, конечно, государство готовилось, но никто не ожидал, что это произойдет раньше, чем планировалось.

Активнейшим образом растет экспорт. В 2008 году было экспортировано 12 млн тонн, и это считалось чем-то небывалым. Россия стала зерновой державой, и с гордостью об этом говорили. Потом стали экспортировать 20 и 25 млн тонн, два года предыдущих экспортировали 35 и 36 млн тонн. Кстати, собрав в 2016 году на 15 млн тонн больше, чем в 2016-м, мы отэкспортировали лишь на 1,5 млн тонн больше. На мировом рынке нас никто не ждет, и за каждый миллион экспорта нужно бороться. То есть зерновые излишки осели у нас.

Баланс переходящего остатка на текущий сезон был исторически рекордным – 22 млн тонн зерна внутри Российской Федерации. Такое уже было в 2008-2009 годах, но 9 млн тонн было изъято, и на свободном рынке находилось 13-14 млн тонн. На начало сезона – 1 августа — мы имеем рекордные остатки, и к этим остаткам добавляется рекордный урожай, конечно же, это безболезненно пройти не могло. С 2008 года более чем вдвое были увеличены портовые мощности для экспорта зерна, для Алтайского края важно, чтобы изымались излишки из европейской части.

По прогнозам наших экспертов, в этом году мы сможем экспортировать 46-47 млн тонн, но даже при таком экспорте переходящий остаток на начало сезона будет составлять 27-29 млн тонн. Естественно, это все давит на рынок переработки зерна, на муку, на крупы. Это давит и на те регионы, где рекордного урожая не было, на Урале тоже не сверхрекордный урожай, в Сибири хоть и больше прошлогоднего, но не рекордный урожай. Мы, к сожалению, оказываемся заложниками просто гигантского урожая Южного, Северо-Кавказского, Центрально-Черноземного и Приволжского федеральных округов.

- Какой механизм поддержки со стороны государства здесь может быть задействован?

От интервенций никто не отказывался, и отменять их не планируется, но тот объем зерна не позволяет интервенциям в 2-3 млн тонн существенно изменить ситуацию. И государством принято абсолютно правильное решение не хранить зерно на складах, занимая оставшиеся небольшие площади. Выход – наращивание экспорта зерна, мы можем кормить намного больше стран, чем мы это делаем сегодня. И поддержка, в первую очередь, преодоление тарифных барьеров, это связано и с железнодорожными тарифами по внутренним перевозкам Российской Федерации, и борьба с тарифными барьерами на границах стран-импортеров.