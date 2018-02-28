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Правительство выделит Алтайскому краю и другим регионам на МРОТ 20 млрд

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Субъектам страны выделят средства на зарплаты

Фото: "ВашГород"

Субъектам РФ планируется выделить 20 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, средства получит и Алтайский край.

О выделении денег регионам заявил на заседании профильного комитета в Совете Федерации министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Минфин подготовил проект распоряжения правительства. Схема предлагается следующая: средства, зарезервированные в Резервном фонде в связи с остатками субсидий и субвенций, которые образовались на 1 января, частично будут направлены на оказание финансовой помощи регионам", — приводят слова министра труда России Максима Топилина СМИ.

По его словам, в общей сложности объем потребностей субъектов для увеличения МРОТ с 1 мая 2018 года до 11 тыс. рублей составляет 31,8 млрд рублей. Таким образом, правительство покроет порядка двух третей от общих расходов субъектов на увеличение МРОТ.

Госдума РФ на пленарном заседании 16 февраля приняла в окончательном, третьем чтении президентский закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рублей в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация его положений коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин заявлял, что увеличение МРОТ до размера прожиточного минимума с 1 мая 2018 года значительно увеличит нагрузку на бюджет Алтайского края.

Перед Новым годом край ждал "сюрприз" в виде решения Конституционного суда России, который счел, что районный коэффициент, применяемый в местностях с особыми климатическими условиями, следует начислять сверх минимального размера оплаты труда, а не включать в него. Повысить зарплату придется более чем 64 тысячам бюджетников. Тогда глава региона заявлял, что бюджет на 2018 год был принят еще до решения о повышении МРОТ. Таким образом, потребовались бы средства резервного фонда. Александр Карлин, как и многие главы регионов, где будет повышение МРОТ, рассчитывал в этом вопросе на помощь федерального центра.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.02.2018 13:02
Иван

МРОТ повышают. А начальство находит удачные способы снизить реальный заработок. Вот и вся арифметика.

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