Суд вынес приговор в отношении 64-летнего жителя Рубцовска Сергея Воробьева, признанного виновным в создании вооруженной группы (банды) и руководстве ею для нападения на граждан и совершения разбойных нападений, в совершении убийства сотрудника правоохранительного органа, хищении огнестрельного оружия, хранении и перевозке взрывчатых веществ, их изготовлении и хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Также осужден его подельник — 34-летний Дмитрий Титов. Он признан виновным в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях, а также в разбойных нападениях и в покушении на совершение разбойного нападения.
Известно, что Воробьев создал и возглавил в Рубцовске преступную группу, состоящую из двух человек. Чтобы завладеть оружием, он изготовил взрывное устройство, которое 7 августа 2005 года подорвал рядом с автомобилем экипажа отдела вневедомственной охраны. В результате взрыва сотрудникам милиции были причинены телесные повреждения, от которых один из них скончался в автомобиле скорой помощи. Однако завладеть оружием он не смог.
Через год Воробьев осуществил два подрыва самодельными взрывными устройствами входных дверей в подъезды многоквартирных жилых домов в городе Рубцовске. Таким образом он проверял изготовленные устройства на боеготовность.
В этом же месяце обвиняемый, угрожая ножом и огнестрельным оружием, похитил у почтальона более 12 тысяч рублей. Это увидел случайный прохожий и попытался пресечь действия злоумышленника. Тогда Воробьев выстрелил в голову прохожему. Но мужчина прикрылся лопатой и остался жив.
Через пару дней Воробьев напал на городское почтовое отделение. Однако довести преступный умысел до конца не удалось, так как изготовленное взрывное устройство не сработало.
В этом же месяце главарь банды с подельником с помощью подрыва самодельного устройства и с применением огнестрельного оружия похитили табельное огнестрельное оружие – карабин. Противоправными действиями мужчин караульному у наблюдательной вышки поста были причинены огнестрельные ранения. Несмотря на серьезные повреждения жизненно важных органов, женщина осталась жива.
В течение последующих дней преступная группа занималась разбоями. В результате Воробьев получил 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Титов – 10 лет лишения свободы. В счет возмещения морального вреда, причиненного потерпевшим, с осужденных взысканы денежные средства. .
Спустя 12 лет преступники понесли заслуженное наказание.
Комментарии
покалечили кучу народу и ничего не заработали
Однако завладеть оружием он не смог. О!
столько натворил и 20 лет? Думаю, в других странах у них было бы минимум пожизненное
в других странах и продолжительность жизни другая