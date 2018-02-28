Первые школы приняли участие в проекте "Пригласи ученого АлтГТУ"

Образовательный проект Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова "Пригласи ученого АлтГТУ" реализуется в школах Алтайского края.
Школам предложено выбрать интересную тему и преподавателя из представленного АлтГТУ списка и пригласить на занятие. Преподаватели и ученые вуза проводят как лекционные, так и практические занятия со школьниками по различным дисциплинам – физике, математике, информатике, химии, иностранным языкам. Занятия школой не оплачиваются.
27 февраля научный десант преподавателей института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, факультета специальных технологий, института экономики и управления АлтГТУ побывал в Березовской школе Первомайского района. В интерактивных занятиях по физике, химии, финансовой грамотности, истории принимали участие старшеклассники школы.
"С каждым годом увеличивается количество наших выпускников, поступающих на инженерные направления подготовки АлтГТУ, – рассказывает Светлана Липовская, директор Березовской средней общеобразовательной школы. – Дети, занимающиеся в профильных физико-математических классах, сами предложили пригласить на уроки преподавателей АлтГТУ. С большим нетерпением ждали, готовились задать вопросы".
По мнению Анастасии Сакун, встреча с представителями АлтГТУ поможет ей определиться с направлениями подготовки института экономики и управления и выбрать тему для будущих исследований. А Карине Лакшеновой будет интересно обучаться на тех направлениях подготовки, где имеется углубленное изучение астрономии.
"Увлекаюсь предметом с 8 класса. Очень интересны направления подготовки факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта", — делится своими впечатлениями одиннадцатиклассник Евгений Игнатов, который выбрал физику для сдачи ЕГЭ.
Проект "Пригласи ученого АлтГТУ" стартовал в феврале и уже реализован в школах Барнаула, Бийского и Немецкого национального районов.
Видеосюжет о реализации проекта в Березовской школе возможно посмотреть по ссылке
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