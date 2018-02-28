Сотрудники правоохранительных органов задержали чиновника Минобороны по подозрению в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.
По словам собеседника агентства, речь идет о начальнике ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны России Андрее Нежигае и его посреднике, который участвовал в передаче взятки.
Задержание было произведено в минувший вторник сотрудниками ФСБ и следователями СКР.
Задержанного подозревают в том, что за пять миллионов рублей он пытался реализовать имущество военного ведомства коммерческой организации на льготных условиях.
Центральное территориальное управление имущественных отношений входит в структуру департамента имущественных отношений Минобороны России. Это управление некогда возглавляла фигурантка по делу "Оборонсервиса" Евгения Васильева.
Комментарии
И ведь больше нет страха перед воровством и взятками. Как будто он не знает, что за это.....
мелко брал...вот если бы 5 лярдов...
Дело Сердюкова-Васильевой живет и процветает...
Нищеброд! Стыдно за таких.