Правительство России направит из резервного фонда 1,5 млрд рублей на реализацию молодежного проекта "Россия — страна возможностей". Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
В проект входят, к примеру, программа профподготовки молодежи под названием "Билет в будущее", всероссийские молодежные конкурсы "Лидеры России" и "Мой первый бизнес".
Отмечается, что перечисленные инициативы призваны в перспективе сформировать сообщество профессионально ориентированных учащихся, которые интересуются востребованными на рынке труда специальностями и современными технологиями.
Среди других целей проекта — создание кадрового резерва из молодых управленцев для потребностей экономики и госслужбы, повышение интереса школьников и студентов к реализации собственных проектов.
Из указанной суммы 1 млрд рублей получит Минэкономразвития для субсидирования "Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" и на реализацию проекта "Билет в будущее". Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России получит 350 млн рублей на проведение Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Фонду содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере будет выделено 150 млн рублей на организацию Всероссийского молодёжного конкурса "Мой первый бизнес".
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