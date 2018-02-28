Садоводы будут освобождены от уплаты пошлин за пользование подземными водами, если получат лицензию до 1 января 2020 года. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Совет Федерации поддержал 28 февраля, пишет "Парламентская газета".
Инициатива была подготовлена в правительстве после встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями садоводческих и огороднических хозяйств Курской области в августе 2016 года.
Выяснилось, что у многих крупных товариществ есть артезианские скважины, но они не оформлены.
Как ранее пояснил замминистра финансов Илья Трунин, если до 2020 года дачники не оформят документы, то должны будут платить госпошлину в размере 7500 рублей за предоставление лицензии на добычу подземных вод для бытовых нужд.
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