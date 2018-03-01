Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил "Парламентской газете", что резкое изменение методики расчета пенсий неоправданно, поскольку способно привести к росту недоверия граждан ко всей пенсионной системе.
"Я опасаюсь, что если мы внесем в пенсионную систему резкие изменения, то породим недоверие к ней со стороны граждан. У людей может вообще пропасть мотивация платить взносы в Пенсионный фонд. Если говорить о каких-то корректировках, то они должны носить, скорее, уточняющий характер", — подчеркнул Рязанский.
Сенатор признал, что "балльная" методика расчета пенсий действительно сложна даже для специалистов.
"Гражданин в этом разобраться вообще не сможет. Тут можно посмотреть, что стоит изменить и поправить. Но не кардинально. Необходимость набрать нужное количество баллов также мотивирует граждан искать работу с "белой зарплатой", с которой будут вестись отчисления в пенсионную систему", — уверен Рязанский.
Ранее в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи председатель Счетной палаты Татьяна Голикова предложила вернуться к системе страховых пенсий, которая будет рассчитываться, исходя из стажа работника и зарплаты, которую он получал во время своей трудовой деятельности. По ее мнению, балльная система непонятна гражданам.
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