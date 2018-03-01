Актер Рохелио Герра, который сыграл главную роль (Луиса Альберто Сальватьерры) в легендарном сериале "Богатые тоже плачут", скончался. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, актер умер в Мексике, ему был 81 год. В последние годы Герра страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего ему было трудно ходить и говорить.
Неизвестно, где и когда пройдут похороны Герры.
"Богатые тоже плачут" — мексиканский телесериал 1979 года, экранизация одноимённого романа, первого в послужном списке Инес Родены, имевший большой успех на советском и впоследствии на российском телевидении. Стал вторым латиноамериканским сериалом, показанным в СССР после теленовеллы "Рабыня Изаура" (Бразилия). Состоял из 248 серий по 23 минуты каждая.
Комментарии
сериал смотрел, но не помню такого актера
В 90-ые в одной барнаульской конторе была библиотека имени Луиса Альберто. Пошутили, конечно. Многим барнаульским женщинам нравился этот герой сериала.
Да уж скоро и зрители этого сериала в ящик сыграют
сериал смотрел, но не помню такого актера
Главный мужской персонал. Подлец в итоге.