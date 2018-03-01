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Срок действия весенних ограничений на дорогах для грузовых автомобилей утвердили в Алтайском крае. В 2018 году они продлятся весь апрель. Соответствующий приказ регионального минстройтранса опубликовало 28 февраля КГКУ "Алтайавтодор".
Традиционно ведомство вводит весовые ограничения на передвижение большегрузов. Если нагрузка на ось автомобиля будет превышать шесть тонн, то при отсутствии специального разрешения будет наложен штраф. Разрешение можно получить в КГКУ "Алтайавтодор". Ограничения на дорогах регионального или межмуниципального значения будут действовать до 30 апреля.
Согласно приказу, в последний день марта будут установлены соответствующие дорожные знаки и знаки дополнительной информации. После окончания срока действия ограничения знаки будут демонтированы. Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, семян, удобрений, почты и почтовых грузов.
Комментарии
А КАК ЖЕ ЭТО .В России с 2018 года отменили временные ограничения по движению грузовиков, которые более пяти лет подряд вводили весной. Об этом сообщили "Российской газете" в Минтрансе.
Такое решение было принято транспортным ведомством совместно с Росавтодором. Ограничения были связанны со снижением несущей способности автомобильных дорог во время весенней распутицы. В основном они вводились на федеральной дорожной сети на Дальнем Востоке, в Сибири, на тех участках, где трассы долгое время не реконструировались и уже не соответствовали современным требованиям.
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На российских дорогах появятся новые указатели
В настоящее время в нормативном состоянии находятся около 80 процентов автомобильных дорог федерального значения и этот показатель постоянно увеличивается. Таких результатов удалось достичь благодаря стопроцентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года, отметили в Минтрансе.
В приказ Минтранса России от 12 августа 2011 года № 211 уже внесены изменения, которые прошли государственную регистрацию в Минюсте России, что позволит с 2018 года не вводить временные ограничения движения в весенний период.
"Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям", - отметил первый заместитель главы Минтранса Евгений Дитрих.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Правительство утвердило условия долгосрочных контрактов на ремонт дорог
Теперь для доставки продуктов, жизненно важных товаров, для автобусных перевозок транспортным компаниям не надо будет брать специальные разрешения на проезд.
Но могут быть исключения. Дороги будут перекрывать в случае чрезвычайных ситуаций, например, при сильном весеннем паводке.
Что касается ограничений на движение грузовиков в летний период в дневное время по федеральным трассам, когда температура воздуха превышает 32 градуса, то их никто не отменял, уточн
1.03.2018 10:28
Гость
последние 2 абзаца читать, очень сложная паводковая ситуация - дороги закрыть до осени