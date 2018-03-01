В Михайловском районе Алтайского края начали готовиться к весеннему паводку. С начала марта там начнут проводить комплекс противопаводковых мероприятий. Это необходимо, чтобы предотвратить разрушительные последствия схода талых вод с полей, сообщает сайт "Сельская правда".
Соответствующее постановление уже подписано главой района Евгением Юрьевым. Согласно документу до 20 марта во всех поселениях района должны быть проведены все необходимые мероприятия.
На начало весны запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Задача экспертов — определить объём работы, перечень имеющейся техники, которую можно будет привлечь для борьбы с паводком, а также состав групп быстрого реагирования.
Отметим, что противопаводковые мероприятия в Михайловском районе начали проводить ещё осенью. Тогда были расчищены пропускные каналы, сточные русла на самых проблемных участках в Михайловском и других сёлах района.
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