Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего жителя Новоалтайска, которого подозревают в краже двух бутылок водки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, мужчина ворвался в магазин и похитил две литровые бутылки водки. Продавец сразу после ухода гражданина вызвала полицию. Участковый уполномоченный полиции установил личность грабителя, который ранее уже был судим. Похищенную водку у него изъяли.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Комментарии
Дурак мужик. Надо было как Васильева-тихо и уверенно.
Некто И.Свинцев по сравнению с этим преступником, выходит не сделал ни чего
Да какая разница, сколько украдено? Дело же не в сумме, а в факте. Будут другие обстоятельства - будет другой ущерб. Просто или человек украдет, или нет, а сколько - это уже как повезет
А насколко НЕ СЯДЕТ вор, методично с октября 2017 годо обчищающий садоводство "Энергетик" на Правобережном тракте. 21 февраля прокатилась очередная волна краж. Первомайский РОВД ничерта не делает.
бояре миллиардами воруют казну и редко оказываются в тюрьме,видимо у нас с ними разные Уголовные Кодексы