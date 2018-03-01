Март, судя по графику концертных агентств, будет довольно насыщенным. Барнаульцам будет что посмотреть и в филармонии, и во Дворце зрелищ и спорта, и в театре драмы. Да и мероприятия будут на любой вкус, независимо от того, слушаете ли вы классику или рок.
1 марта
Фото: Afisha.yandex.by
1 марта в Барнауле во Дворце спорта состоится премьера нового ледового шоу Ильи Авербуха "Вместе и навсегда". Барнаул посетят такие звезды, как Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и многие другие.
4 марта
В филармонии выступит американский саксофонист Джесси Джонс-младший, считающийся одним из самых известных джазовых музыкантов и шоуменов США. Этот саксофонист и флейтист виртуозно владеет вокальным приемом, который называется скет — особый быстрый речитатив. Концерты Джонса-младшего – это не просто исполнение музыки, это яркое шоу, включающее участие зрителей. Музыкант успевает не только играть, но и балагурить, танцевать, шутить и фотографироваться со всеми желающими. В Барнауле его компаньонами на сцене будут: Асхат Сайфуллин – контрабас, Евгений Серебренников – фортепиано, Евгений Суворов – ударные.
5 марта
В марте 2018 года любителям рок-музыки представят вторую часть тура "Классическая Ария". Известная группа, запустившая этот проект еще в 2015 году, обещает своим поклонникам в 2018-м обновленный сет-лист. Со сцены с симфоническим оркестром прозвучат проверенные временем хиты, а любителей шоу порадуют детально переработанной сценографией.
За оркестровые аранжировки будет отвечать Кирилл Уманский, а за дирижёрский пульт встанет Ульф Ваденбрандт из Швеции.
6 марта
6 марта на сцену ДК "Сибэнергомаш" выйдет легенда русского рока – группа "Калинов мост". Музыканты отпразднуют в краевой столице 20-летие альбома "Оружие". В 2018 году Дмитрий Ревякин и его команда отправилась в большой гастрольный тур – в честь юбилея альбома музыканты выступят в десятках городов и подарят поклонникам ностальгические воспоминания.
8 марта
Фото: Zakulisami.co.il
8 марта барнаульскую публику с Международным женским днем поздравят сразу двумя легендарными балетами. Первый – по сказке Шарля Перро "Золушка", музыка Сергея Прокофьева, а хореография Хасана Усманова. Вторым балетом станет "Лебединое озеро", музыка Петра Чайковского, хореография Мариуса Петипа, в редакции Хасана Усманова. Показы пройдут в театре драмы в 15:00 и 19:00.
Эти шедевры хореографии в Барнаул привезет молодая, но успешная московская труппа танца "Классический Русский балет", которая, помимо выступлений на столичных сценах, активно гастролирует по России и за рубежом. Спектакли "Классического Русского балета" с успехом были встречены зрителями Екатеринбурга, Киева, Одессы, а также публика с воодушевлением принимала труппу в Финляндии, Японии, Испании, Израиле, Австрии, Германии, Греции и др.
9 марта
Фото: Lite.35photo.ru
9 марта 2018 года в Барнауле пройдет вторая часть фестиваля "Дискотека 90-х". Это будет трехчасовой музыкальный марафон. На сцену Дворца зрелищ и спорта выйдут группы "КАР-МЭН", "Комбинация", "Технология", "Божья коровка", а также исполнители Игорёк, Сергей Чумаков. Напомним, что первая часть фестиваля, которая прошла в 2017 году, вызвала небывалый ажиотаж среди барнаульцев и собрала сотни положительных отзывов.
11 марта
Фото: Svoeradio.fm
Российская рок-группа, образованная в 2000 году в Татарстане, "Анимация" и ее лидер Константин Кулясов выступят в барнаульском клубе "Фараон". 11 марта коллектив исполнит все свои самые лучшие хиты, проверенные временем.
16 марта
В концертном зале "Сибирь" со своей новой программой выступит Виталий Гасаев. Концерт начнется в 19:00.
"Виталий Гасаев – самобытный артист песенного жанра. Жанр определить узко невозможно, так как в его репертуаре песни самых разных стилей — от Владимира Высоцкого, советской классики и фронтовых песен до рока и юмора. Каждый концерт Виталия — это душевный разговор с интересным человеком. Программы для концертов Виталий составляет сам, выбирая из своего широкого репертуара то, что будет интересно зрителю", — говорят о мероприятии в концертном зале "Сибирь".
17 марта
С новой программой в Барнауле пройдет одно из самых рейтинговых комедийных шоу канала ТНТ – Stand Up. Позитивные и очень талантливые ребята приедут рассмешить жителей краевой столицы своими шутками и приколами. На сцену выйдут Стас Старовойтов, Алексей Щербаков, Виктор Комаров, Елена Новикова. Организаторы мероприятия обещают искромётный юмор, сотни улыбок, смех до слёз и до колик в животах.
19 марта
19 марта для жителей и гостей Барнаула прозвучат оригинальные голоса всемирно известной группы Enigma. Коллектив посетит город в рамках большого мирового турне Return ("Возвращение") 2017—2018. Зрителям представят не имеющий аналогов проект Golden Voices Of Enigma, сопровождающийся современными спецэффектами и инсталляцией. В программе прозвучат известные хиты и новые композиции, написанные специально для тура.
Напомним, что Enigma — известный студийный проект, получивший мировое признание. На протяжении многих лет слушатели наслаждаются его завораживающими композициями и великолепными голосами исполнителей.
20 марта
Представители российской тяжелой сцены, музыканты группы STIGMATA готовятся представить свой новый альбом "Мainstream?" в Барнауле. Концерт состоится 20 марта в клубе CHE GUEVARA (Красноармейский, 47а).
22 марта
Женщина-эпоха, яркая, эпатажная, харизматичная и любимая миллионами поклонников певица Ирина Аллегрова приедет в краевую столицу с праздничным концертом "МОНО...", премьера которого состоялась в марте 2017 года в спорткомплексе "Олимпийский". Начало в 19:00.
23 марта
23 марта в Барнауле пройдет единственное выступление коллектива Artik&Asti. Со сцены ДК "Моторостроителей" прозвучат все хиты исполнителей, которые многие так любят слушать по радио и в клубах.
25 марта
25 марта в клубе "Фараон" выступит группа "Эпидемия". Музыканты представят публике свою новую метал-оперу "Легенда Ксентарона". Это будет продолжение классических произведений "Эльфийская Рукопись" и "Сокровище Энии", а также фанаты услышат хит-блок лучших песен команды за всю историю ее существования.
27 марта
Барнаул вновь посетит новосибирский театр La Pushkin. Труппа привезет спектакль "Станиславский", который покажут на теАRТральной площадке "СПИЧКА" (Ползунова, 37). Как поясняют организаторы, "Станиславский" — это анекдотическая притча, лента Мебиуса, вывернутое кольцо бегущего шиворот-навыворот сюжета, где два персонажа гребут себе по реке времени, никак не приставая к историческим берегам, это исторический спектакль воссоздающий эпоху на заре Русского Театра. Все подробности – в группе.
31 марта
В конце месяца краевую столицу посетит Евгений Дятлов. На сцену театра драмы он выйдет с программой "Городской романс".
"Бархатный баритон необыкновенной красоты, теплота и нежность исполнения, великолепный вкус и бесконечное обаяние, поэтичность и интеллигентность – все эти качества обеспечили исполнителю любовь публики в нашей стране и за её пределами", — говорят в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".
В репертуаре Евгения Дятлова несколько сотен вокальных произведений – русский классический и городской романс, песни Великой Отечественной войны, кинофильмов, народные — русские, украинские и цыганские, а также концертные программы Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и песен собственного сочинения.
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