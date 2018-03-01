Муж кандидата в президенты Ксении Собчак Максим Виторган написал пост относительно конфликта между его женой и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Напомним, конфликт завязался во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию. Кандидат от ЛДПР назвал девушку "дурой" и продолжил свои оскорбления, используя нецензурную брань. После этого девушка вылила на политика стакан с водой.
"Истеричная бабушка Ж. впаривает вам свои истерики уже больше 20 лет. И не моя вина, что вы покупаете билеты в этот порнотеатр из года в год, чтобы посмотреть на уже дряблое тело этой старой уставшей примы порносцены. Ее, бабушку Ж., тоже осуждать не берусь — она продаёт то, что у неё есть (эти самые истерики), и то, что пользуется спросом у вас", — написал Виторган на своей странице в Instagram.
Ранее пост в защиту Ксении Собчак написала телеведущая Ксения Бородина. Она написала, что отстаивать свою точку зрения на дебатах – это нормально. Но оскорблять своих оппонентов неприемлемо, особенно девушку.
Я сразу хочу попросить прощения у тех, кого это вообще не интересует, кто не понимает о чем речь или, напротив, понимает всё. А всем заинтересованным отвечу так, чтобы один раз и больше не вставать. Мне тут стали поступать просьбы от трудящихся, мол "я ждала пост в защиту жены", "Чичваркина ты сразу послал, а Жириновского слабо?" ( Жене, кстати, я ответил в его тоне только потому, что мы приятели) и т.д. Я понимаю вашу тягу к шоу. Это зрительская доля. Но, ребята, вы можете смотреть или не смотреть шоу, за которое вы заплатили. Но не вам решать быть ли шоу , за которое вы не платили. И либо сидите молча и ждите, либо идите в кассу. Истеричная бабушка Ж впаривает вам свои истерики уже больше 20 лет. И не моя вина, что вы покупаете билеты и в этот порнотеатр из года в год, чтобы посмотреть на уже дряблое тело этой старой уставшей примы порносцены. Ее , бабушку Ж, тоже осуждать не берусь — она продаёт то, что у неё есть (эти самые истерики) и то, что пользуется спросом у вас. Вам хочется, чтобы с ней у вас на глазах потрахался ещё и я? Я, извините, пас. У меня на неё и не сработает ничего. Так что, вы уж сами как-то: "нюхните, вздрочните и спать"(с). Театр закрыт. Нас всех тошнит.
Комментарии
ха-ха. хорошо сказал, макс. присутствие Ж на нашей политической сцене столько лет это какое-то недоразумение, которое я могу объяснить только тем, что у этой Ж есть поклонники. недоразвитые есть в любой стране, где-то больше, где-то меньше.
На фотке рога не поместились.
А кто там бабушка и где там девушка? И почему Виторган оскорбляет остальных людей? Можно подумать, что он не смотрит дерьмо, где снимается его жена. Свинья ты, Виторган. И я тебе даже фигу не покажу, не достоин ты. И вот то что ты суёшь в экран засунь себе в одно место. Или Ж-ку.