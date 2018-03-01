Израильские ученые вместе с французскими доказали, что прикосновения любимого мужчины способны снизить физическую боль у женщины. Об этом пишет портал actualnews.org.
Как уточняет издание, для того, чтобы унять боль, нужно лишь взять возлюбленную за руку. В эксперименте были задействованы два десятка пар. Во время исследования женщинам причиняли боль, не превышающую 60 баллов из 100 возможных, путём подбора интенсивности нагрева кожи предплечья. Когда ее за руку брал любимый человек, то у обоих происходила синхронизация волн электрической активности, которые сменяли друг друга с частотой от 8 до 12 Герц. В это время уровень неприятных ощущений у женщины снижался.
Эксперты призвали близких людей не игнорировать тех, кому плохо, так как благодаря поддержке со стороны им будет значительно легче перенести не только ментальный, но и физический дискомфорт.
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