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Троих жителей Новосибирска задержали по подозрению в организации фирм-однодневок по оказанию услуг по перевозке. Мошенники увозили товары клиентов в неизвестном направлении. Троица попалась на трех тоннах восковых свечей для церкви, за "доставку" которых тоже взяла деньги. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".
Отмечается, что подозреваемых в серии мошенничеств задержали новосибирские оперативники, полицейские и бойцы Росгвардии.
Как стало известно, предполагаемый 47-летний организатор и двое его подельников (женщина 33-х лет и 50-летний мужчина) являются жителями Новосибирской области.
Подозреваемые в сети отслеживали заказчика на перевозку груза, после чего направляли к нему легального перевозчика. Ничего не подозревающий водитель забирал груз и доставлял его по назначенному мошенниками адресу.
Мошенническая фирма часто меняла названия и адреса, что позволяло ей уходить от скандалов с гражданами, которые обращались за услугами по доставке грузов.
В результате мошенники попались на трех тоннах бесследно исчезнувших восковых свечей, за перевозку которых в конце минувшего года предприниматель заплатил "компании" 21 тысячу рублей. Мужчина обратился к стражам порядка, отметив, что ему был причинен ущерб на сумму свыше 700 тысяч рублей.
Когда правоохранителям удалось задержать подозреваемых, стражи порядка нашли у них документы об оказании транспортных услуг и "исчезнувшие" свечи. У мошенников изъяли все носители информации, включая мобильники, симки, банковские карты, системные блоки, ноутбук и планшет.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В данный момент преступная тройка находится под подпиской о невыезде.
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