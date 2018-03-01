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Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о планах кредитной организации снизить ставки по ипотеке. Об этом пишет RT, ссылаясь на РИА "Новости".
По словам Грефа, ипотечные ставки будут снижены до 7% годовых в течение одного-двух лет.
Издание отмечает, что ранее глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал снижать ставку по ипотеке до 7% годовых.
Также отмечается, что месяц назад эксперты спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 8,5% в РФ в текущем году и увеличение спроса серди потребителей на первичном рынке жилья.
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