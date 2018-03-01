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Свыше 80% граждан РФ допускают возможность принятия участия в выборах главы российского государства в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на итоги опроса фонда "Общественное мнение".
В ответ на вопрос "Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?" 64,3% респондентов отметили, что точно поучаствуют в выборах. Еще 19,9% опрошенных сказали, что, вероятно, примут участие в выборах главы государства. 12% участников опроса отказались участвовать в выборах, а 3,9% не определились. Согласно данным опроса, всего 84,2% россиян допускают возможность участия в выборах российского лидера.
Опрос проводился среди граждан старше 18 лет с 24 по 25 февраля текущего года в 207 населенных пунктах 73 российских субъектов. В опросе участвовали 3 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Выборы главы российского государства пройдут 18 марта. Официально на пост лидера страны претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Комментарии
Ахахаааа!! А че не 100%?
Странно, по моим опросам среди знакомых, на "перевыборы" пойдут не более 50%.
интересно хоть одного из читателей попадал в соц опрос?а то проценты проценты, а по факту просто цифры с неба)))