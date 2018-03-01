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Власти Украины запретили ввоз в страну еще четырех российских книг

, ИА "Амител"
Отказ выдан на основании решения экспертного совета Госкомтелерадио

Фото: tengrinews.kz

Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну еще четырех российских книг. Об этом пишет RT со ссылкой на сайт ведомства.

Уточняется, что речь идет о книгах Михаила Задорнова, Валентины Гнатюк и Юлии Гнатюк "Руны Вещего Олега", А. Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век", Елизаветы Дворецкой "Ольга, княгиня воинской удачи", а также Николая Леонова, Алексея Макеева "Опасная масть". 

В сообщении отмечается, что приказ выдан на основании решения экспертного совета ведомства по вопросам анализа и оценки издательской продукции об отнесении ее к такой, которую нельзя распространять на украинской территории.

Ранее отмечалось, что на Украине запретили ввоз девяти книг из РФ. Тогда запрет коснулся, в частности, восьми книг психотерапевта и писателя Валерия Синельникова, а также книги "Весёлая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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