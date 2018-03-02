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НАК "Нафтогаз Украины" после отказа "Газпрома" не будет хватать 10 миллионов кубометров газа в сутки для покрытия его дефицита с учетом холодов, поскольку компания рассчитывала покупать порядка 20 миллионов кубов в сутки в России. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Накануне, 1 марта, зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания получила от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, но вернула их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки "Нафтогазу" будут прекращены с 1 марта.
По словам Коболева, "Нафтогаз" сделал предоплату в феврале и рассчитывал получать с 1 марта газ из РФ в объемах от 18 до 20 миллионов кубометров в сутки. "К нашему удивлению, "Газпром", нарушая условия контракта и нарушая предварительные договоренности, вернул деньги вчера и отказался поставлять газ на Украину", — заявил глава "Нафтогаза", добавив, что сейчас страна находится в периоде низких температур, а подземные хранилища газа работают на максимальной мощности, поэтому "как раз эти 18 миллионов кубов из суточного потребления, примерно, в 200 миллионов кубов и стало нашим дефицитом".
Коболев подчеркнул, что в ближайшие четыре дня "Нафтогазу" будет сложно покрыть данный дефицит даже с учетом импорта газа из Евросоюза.
По его словам, дефицит будет частично закрыт путем покупок газа в ЕС по "достаточно высоким ценам". При этом Коболев подчеркнул, что данные счета будут выставлены "Газпрому" за то, что он не выполнил условия контракта.
"Но мы ожидаем, что все равно около 10 миллионов кубометров в сутки будет дефицита, который на данный момент мы перекрыть не можем. И этот дефицит нужно перекрыть с 1 по 4 марта этого года, потом ожидается потепление, потребление снова снизится до стандартных 160 миллионов кубов в сутки, этого достаточно, чтобы покрыть нашими запасами газа в ПХГ и импортом из ЕС", — заключил глава "Нафтогаза".
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