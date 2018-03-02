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Вместо бараков – высотки: как изменится барнаульский Поток

, ИА "Амител"
Рассказываем, как будет застраиваться один из самых загадочных микрорайонов города

Микрорайон Поток в Барнауле ждут радикальные изменения, и произойдет это совсем скоро, выяснили корреспонденты журнала "Стройка".

Как пишет издание, аварийные бараки в микрорайоне демонтируют, а на их месте возведут новые кварталы. Проектирование застройки возложено на ООО "Зенит", зарегистрированное в г. Челябинске. Именно эта организация выиграла тендер на разработку проекта. Стоимость работ оценена в 7 млн рублей. Теперь ООО "Зенит" до октября 2018 года должно предоставить документацию и эскизы, которые затем вынесут на публичные слушания.

Впрочем, как пишет журнал, не все местные эксперты довольны таким выбором. В частности, исполнительный директор Союза строителей "Регионального объединения работодателей Алтайского края" Игорь Перемазов отмечает, что данная компания никому неизвестна, и сомневается, что работа будет выполнена на должном уровне. К тому же, как уверяет Перемазов, специалисты компании не знакомы с особенностями указанной территории: "Надо сделать так, чтобы барнаульцам было удобно там (в данном микрорайоне – прим. редакции) жить. Соответственно, проект требует глубокого анализа, детальной разработки и ответственного подхода. Им должны заниматься настоящие профессионалы с большим опытом и делать это очень тщательно".

Вместо бараков — высотки

Напомним, барнаульский Поток застраивался в середине XX века, когда в столице края активно развивалась промышленность и работающим на заводах требовалось жилье недалеко от работы. Власти старались как можно быстрее построить кварталы жилья. Свое название Поток получил как раз из-за массового возведения одинаковых домов.

Сегодня многие из этих домов пришли в негодность и стали опасны для проживания. Однако переселять людей из этих домов не очень торопятся – некуда. Хотя уже есть счастливчики, чьи бараки уже давно сравняли с землей, а взамен предоставили благоустроенное жилье. За последние годы на улицах 40 лет Октября, Беляева, Тимуровской, Э. Алексеевой и других демонтировано более 10 домов.

Ряд барнаульцев хотели бы видеть на освободившемся месте современные высотки и удивляются, почему до сих пор там не идут работы. Оказалось, что у администрации города другие планы на эту территорию.

Хотя кое-где точечная застройка все-таки ведется. Так, совсем недавно построено несколько домов на улицах П. Сухова, Э. Алексеевой, Чудненко, Беляева, идет строительство проектов ЖК на улицах Э. Алексеевой, 80-й Гвардейской дивизии, Титова.

Но и в этом случае нашлись те, кто возражает против этих работ. По мнению недовольных, на освободившемся месте стоит строить большие жилые кварталы с продуманной инфраструктурой.

"Поток одновременно строился, также одновременно разваливается и довольно планомерно сносится. Ещё бы сносили кварталами сразу, а не выборочно домики. По сути, абсолютно весь Поток нужно сносить годом ранее, годом позднее. Открываешь карту и смотришь на Поток – он весь квадратиками-кварталами. Но в силу своих небольших домиков кварталы слишком маленькие. Сейчас бы планировку там изменить заодно, а не ляпать свечки, как у нас принято, квадратно-гнездовым методом. Можно вполне из четырех квадратов Потока создать один полноценный спальный квартал. Проще говоря, убрать все мелкие тупиковые улочки, межквартальные проезды, но при этом расширить оставшиеся улицы", — предлагают барнаульцы на форумах.

Лакомый кусочек

И вот с этим мнением в администрации согласны. Так, в конкурсном задании говорится, что подрядчик должен проработать концепцию застройки и развития сразу 20 кварталов в границах улиц Малахова, Эмилии Алексеевой, пр. Ленина и ул. Чудненко. Общая площадь зоны составляет 86,2 га. В проект необходимо включить объекты капитального строительства на месте снесенных старых домов и территории общего пользования.

Перемазов отмечает, что здесь можно возвести в пределах 100 000 квадратных метров, а на освободившихся от аварийных домов землях построить такие учреждения, которые еще больше поднимут рентабельность микрорайона. При этом жилые дома здесь должны быть современными, качественными и обязательно высотными (не менее 16-20 этажей). Вообще в Союзе строителей убеждены: в Барнауле надо уплотнять застройку. Тогда можно будет обновлять и развивать ранее освоенные территории, а не идти на правый берег Оби, застройка которого требует колоссальных денежных затрат.

Несмотря на общепринятое мнение, сегодня Поток – перспективный район для развития, у которого множество преимуществ. "Во-первых, он расположен близко к центру, до которого можно добраться быстро и без пробок. Во-вторых, имеет развитую дорожно-транспортную сеть. В-третьих, здесь функционируют школы, детские сады, медучреждения, училища, есть торговые и развлекательные заведения, спортплощадки, скверы, в перспективе – возрождение парка "Юбилейного", где можно вообще оборудовать лыжную базу и построить планетарий. Кроме того, на Потоке есть действующие инженерные сети (канализационные, водопроводные, электрические, тепловые, газовые). Конечно, если уплотнять застройку, то их придется реконструировать и расширять, но это всё равно быстрее и дешевле, чем прокладывать новые коммуникации", — поясняет Игорь Перемазов.

И, кстати, девелоперы давно проявляют интерес к комплексному освоению данного микрорайона. Среди них ООО "Жилищная инициатива", ИСК "Союз", ИСК "Алгоритм" и прочие компании. Но  сегодня есть объективные причины, которые мешают зайти на Поток.

Больше трех не строить

Самый главный сдерживающий фактор – то, что на указанной территории существует ограничение этажности для новостроек – в некоторых кварталах здесь нельзя возводить здания выше трех этажей, в других – больше пяти.

Пересмотреть эти нормы в администрации Барнаула обещают в рамках нового Генплана города, который собираются принять в декабре 2018 года.

В Союзе строителей считают, что ограничения надо снимать, не дожидаясь утверждения Генплана. А еще бы лучше — принять на уровне субъекта Федерации закон о реновации таких территорий. Тогда реализовать подобные проекты можно будет быстрее и проще. Ведь на выгодные условия сразу придут инвесторы, которым власти могли бы выделить земли для жилищного и коммерческого строительства, а взамен получить помещения для расселения граждан из аварийных бараков Потока.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.03.2018 08:06
Filin

А почвы там позволяют строить высотки. А то получится как с Титаником - построили на песке, чуть не навернулся во время землетрясения 2003 года

0  0
2.03.2018 08:48
Занудий4102

Ряд барнаульцев хотели бы видеть на освободившемся месте современные высотки
Я этот ряд барнаульцев знаю пофамильно. Только остальным 99.9% барнаульцев и 99.99% потоковцев эти высотки никуда б не упёрлись. Тем более в сквере ДК Химиков, где почему-то никакие ограничения не помешали построить дом этажностью больше разрешённой.

0  0
2.03.2018 09:12
Е

Родилась и выросла в этом чудесном месте.
Поток достоин изменений!

0  0
2.03.2018 09:22
- гость -

и кто там будет жить? народ валит отсюда. я бы тоже давно свалил, квартиру уже год не могу продать

0  0
2.03.2018 09:28
- гость -

А больницу на Титова подленько потихоньку просто не стали ремонтировать, угробили здание, видимо скоро появится программа по застройке этого места, вырубят деревья построят страшнючую многоэтажку и у десятка чиновников, радеющих за Барнаул, появится по квартирке не в этом доме, но в Москве или на загнивающем Западе.

0  0
2.03.2018 09:33
Е


2.03.2018 09:28
- гость -

Как быстро схему спалил

0  0
2.03.2018 09:52
- гость -

А слабО снести весь частный сектор в Барнауле?
Или хотя бы убрать из почти центра города садовые участки на Малахова от Титова до Чудненко?

0  0
2.03.2018 11:36
Дэн

Поток если закрыть глаза на местных жильцов, один из самых уютных частей города, очень зелёный, не широкие дороги, малоэтажные здания, много школ садиков, мог стать вполне элитной частью города. Вместо этого хотят деревья вырубить настроить убогих высоток и ещё и раструбить всем какие мы молодцы. А как слюни текут по юбилейному парку где можно все вырубить и наставить уродливых аттракционов и пивнушек чтобы лопатой грести наличку, уже расписывать не будем.

0  0
2.03.2018 11:46
- гость -

2.03.2018 09:22
- гость -

И куда бы вы свалили? за Попова-Павловский, где понастроили домов как селедок в банке. А ни инфраструктуры, ни транспорта нет и ПРОБКИ!

Народ валит с потока потому что нынешний жилой фонд разваливается от старости. А так поток очень перспективный район. Рынок есть, до ближайших ТЦ рукой подать. Школы, детсады, какая никакая поликлиника. Все уже есть. Транспортная развязка так вообще замечательная. Нужно сносить старые дома, увеличивать мощности коммуникаций и лет через 10 тут красота будет!

0  0
2.03.2018 12:04
- гость -

Оказалось, что у администрации города другие планы на эту территорию

а можно поподробнее, какие планы у администрации на эту территорию? хотелось бы знать!!!

0  0
2.03.2018 12:13
- гость -

Гы, по теме выше, где опять про вырубку деревьев на Демидовской площади, "комментарии не принимаются". Видать, тролли из администрации отдыхают, некому петь, как все будет прекрасно)))

0  0
2.03.2018 12:21
Гость

Купили квартиру год назад на потоке(до этого в центре жили),я до сей поры рада, что сделали такой выбор, удобно все и дети в садик рядом ходят и школа рядом,есть все для жизни, а люди тут как и везде, очень хороший район!

0  0
2.03.2018 15:19
- гость -

Вместо красивых уютных холуп появятся теперь картонные высотки-муравейники с жуткой планировкой!

0  0
2.03.2018 17:33
- гость -

Ага, кухни-студии. Тьфу.

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