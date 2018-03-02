Микрорайон Поток в Барнауле ждут радикальные изменения, и произойдет это совсем скоро, выяснили корреспонденты журнала "Стройка".

Как пишет издание, аварийные бараки в микрорайоне демонтируют, а на их месте возведут новые кварталы. Проектирование застройки возложено на ООО "Зенит", зарегистрированное в г. Челябинске. Именно эта организация выиграла тендер на разработку проекта. Стоимость работ оценена в 7 млн рублей. Теперь ООО "Зенит" до октября 2018 года должно предоставить документацию и эскизы, которые затем вынесут на публичные слушания.

Впрочем, как пишет журнал, не все местные эксперты довольны таким выбором. В частности, исполнительный директор Союза строителей "Регионального объединения работодателей Алтайского края" Игорь Перемазов отмечает, что данная компания никому неизвестна, и сомневается, что работа будет выполнена на должном уровне. К тому же, как уверяет Перемазов, специалисты компании не знакомы с особенностями указанной территории: "Надо сделать так, чтобы барнаульцам было удобно там (в данном микрорайоне – прим. редакции) жить. Соответственно, проект требует глубокого анализа, детальной разработки и ответственного подхода. Им должны заниматься настоящие профессионалы с большим опытом и делать это очень тщательно".

Вместо бараков — высотки

Напомним, барнаульский Поток застраивался в середине XX века, когда в столице края активно развивалась промышленность и работающим на заводах требовалось жилье недалеко от работы. Власти старались как можно быстрее построить кварталы жилья. Свое название Поток получил как раз из-за массового возведения одинаковых домов.

Сегодня многие из этих домов пришли в негодность и стали опасны для проживания. Однако переселять людей из этих домов не очень торопятся – некуда. Хотя уже есть счастливчики, чьи бараки уже давно сравняли с землей, а взамен предоставили благоустроенное жилье. За последние годы на улицах 40 лет Октября, Беляева, Тимуровской, Э. Алексеевой и других демонтировано более 10 домов.

Ряд барнаульцев хотели бы видеть на освободившемся месте современные высотки и удивляются, почему до сих пор там не идут работы. Оказалось, что у администрации города другие планы на эту территорию.

Хотя кое-где точечная застройка все-таки ведется. Так, совсем недавно построено несколько домов на улицах П. Сухова, Э. Алексеевой, Чудненко, Беляева, идет строительство проектов ЖК на улицах Э. Алексеевой, 80-й Гвардейской дивизии, Титова.

Но и в этом случае нашлись те, кто возражает против этих работ. По мнению недовольных, на освободившемся месте стоит строить большие жилые кварталы с продуманной инфраструктурой.

"Поток одновременно строился, также одновременно разваливается и довольно планомерно сносится. Ещё бы сносили кварталами сразу, а не выборочно домики. По сути, абсолютно весь Поток нужно сносить годом ранее, годом позднее. Открываешь карту и смотришь на Поток – он весь квадратиками-кварталами. Но в силу своих небольших домиков кварталы слишком маленькие. Сейчас бы планировку там изменить заодно, а не ляпать свечки, как у нас принято, квадратно-гнездовым методом. Можно вполне из четырех квадратов Потока создать один полноценный спальный квартал. Проще говоря, убрать все мелкие тупиковые улочки, межквартальные проезды, но при этом расширить оставшиеся улицы", — предлагают барнаульцы на форумах.

Лакомый кусочек

И вот с этим мнением в администрации согласны. Так, в конкурсном задании говорится, что подрядчик должен проработать концепцию застройки и развития сразу 20 кварталов в границах улиц Малахова, Эмилии Алексеевой, пр. Ленина и ул. Чудненко. Общая площадь зоны составляет 86,2 га. В проект необходимо включить объекты капитального строительства на месте снесенных старых домов и территории общего пользования.

Перемазов отмечает, что здесь можно возвести в пределах 100 000 квадратных метров, а на освободившихся от аварийных домов землях построить такие учреждения, которые еще больше поднимут рентабельность микрорайона. При этом жилые дома здесь должны быть современными, качественными и обязательно высотными (не менее 16-20 этажей). Вообще в Союзе строителей убеждены: в Барнауле надо уплотнять застройку. Тогда можно будет обновлять и развивать ранее освоенные территории, а не идти на правый берег Оби, застройка которого требует колоссальных денежных затрат.

Несмотря на общепринятое мнение, сегодня Поток – перспективный район для развития, у которого множество преимуществ. "Во-первых, он расположен близко к центру, до которого можно добраться быстро и без пробок. Во-вторых, имеет развитую дорожно-транспортную сеть. В-третьих, здесь функционируют школы, детские сады, медучреждения, училища, есть торговые и развлекательные заведения, спортплощадки, скверы, в перспективе – возрождение парка "Юбилейного", где можно вообще оборудовать лыжную базу и построить планетарий. Кроме того, на Потоке есть действующие инженерные сети (канализационные, водопроводные, электрические, тепловые, газовые). Конечно, если уплотнять застройку, то их придется реконструировать и расширять, но это всё равно быстрее и дешевле, чем прокладывать новые коммуникации", — поясняет Игорь Перемазов.

И, кстати, девелоперы давно проявляют интерес к комплексному освоению данного микрорайона. Среди них ООО "Жилищная инициатива", ИСК "Союз", ИСК "Алгоритм" и прочие компании. Но сегодня есть объективные причины, которые мешают зайти на Поток.

Больше трех не строить

Самый главный сдерживающий фактор – то, что на указанной территории существует ограничение этажности для новостроек – в некоторых кварталах здесь нельзя возводить здания выше трех этажей, в других – больше пяти.

Пересмотреть эти нормы в администрации Барнаула обещают в рамках нового Генплана города, который собираются принять в декабре 2018 года.

В Союзе строителей считают, что ограничения надо снимать, не дожидаясь утверждения Генплана. А еще бы лучше — принять на уровне субъекта Федерации закон о реновации таких территорий. Тогда реализовать подобные проекты можно будет быстрее и проще. Ведь на выгодные условия сразу придут инвесторы, которым власти могли бы выделить земли для жилищного и коммерческого строительства, а взамен получить помещения для расселения граждан из аварийных бараков Потока.